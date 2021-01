Navalny laat tanden zien met nationale protestgolf

De Russische president Vladimir Poetin ontkent de aantijgingen in de jongste documentaire van Aleksej Navalny, die al 85 miljoen kijkers trok. De opposant toonde afgelopen weekend zijn potentieel met de grootste anti-Kremlinbetoging in jaren.

'Ze zeggen dat veel mensen de illegale protesten hebben bijgewoond, maar dat is niet waar. Het waren er weinig. Veel meer mensen hebben voor president Vladimir Poetin gestemd.' De Russische autoriteiten toonden zich maandag bij monde van woordvoerder Dmitry Peskov niet onder de indruk van de protestgolf die afgelopen weekend over het land rolde. In ruim honderd steden in het hele land kwamen mensen op straat om de vrijlating van opposant Aleksej Navalny te eisen en tegen Poetin te demonstreren.

Van de oostelijke stad Jakoetsk - waar de demonstranten temperaturen tot -50° Celcius trotseerden - tot Sint-Petersburg en Moskou: overal kwamen honderden, zo niet duizenden mensen opdagen. Omdat Rusland elf tijdzones heeft en de organisatoren hadden opgeroepen om telkens om 14 uur plaatselijke tijd op straat te komen begonnen de eerste protesten aan de Stille Oceaan terwijl het grootste deel van het land nog lag te slapen. Naarmate de dag vorderde, rolde de protestgolf langzaam over het land. De politie pakte zo'n 3.600 mensen op. Tientallen anderen raakten gewond.

Hoewel de aantallen niet te vergelijken zijn met die van de protesten in de nadagen van het communisme en die van 2011-2013, toen Poetin aankondigde dat hij zich opnieuw kandidaat stelde om president te worden, is Navalny toch in een belangrijke test geslaagd. De opposant is zeer populair op sociale media, maar velen vroegen zich af hoeveel mensen hij echt kon overtuigen om de autoriteiten te trotseren. Genoeg, blijkt nu.

In het hol van de leeuw

De 44-jarige anticorruptieactivist waagde zich vorig weekend weer in het hol van de leeuw na een verblijf in Berlijn, waar hij behandeld werd voor een Novitsjok-vergiftiging, vermoedelijk door de Russische autoriteiten. Bij zijn aankomst op de luchthaven van Sheremetyevo werd hij meteen opgepakt omdat hij met zijn verblijf in Duitsland de voorwaarden van een vorige straf zou hebben geschonden. In afwachting van een proces moet hij tot zeker midden februari in de cel blijven.

Meer dan in verkiezingen gelooft Navalny in de kracht van straatprotesten om zijn grote doel te bereiken: Poetin van de macht verdrijven en het politieke systeem van Rusland veranderen.

Die opsluiting verandert niets aan zijn strijdvaardigheid. Vorige week zetten Navalny en zijn team een twee uur durende documentaire online over Poetins geheime paleis aan de Zwarte Zee, die inmiddels al meer dan 85 miljoen keer bekeken werd. Maandag ontkende Poetin dat het paleis van hem was. 'Het is niet van mij of van mijn familie en dat is het ook nooit geweest. Nooit', zei hij in een gesprek met studenten.

Vanuit zijn cel blijft Navalny zijn aanhangers ook oproepen op straat te komen. 'Jullie moeten naar buiten gaan. Dit is het moment. Ze proberen onze beweging te vernietigen', zei hij. Meer dan in verkiezingen gelooft Navalny in de kracht van straatprotesten om zijn grote doel te bereiken: Poetin van de macht verdrijven en het politieke systeem van Rusland veranderen.

Kristallisatie van frustraties

De duizenden mensen die dit weekend op straat kwamen, zijn het niet per se allemaal eens met Navalny. De opposant is een controversiële figuur, maar hij slaagt er wel in het momentum te grijpen. Zijn protestbeweging is de kristallisatie van allerlei frustraties: over de economische situatie, de corruptie en de aanpak van de coronacrisis.

Voor Poetin wordt de man die hij nog nooit publiekelijk bij naam genoemd heeft een almaar hardnekkerige luis in de pels. In de 21 jaar dat hij aan de macht was, heeft de president al vaker en grootschaliger protesten overleefd, maar toen was de internettoegang van de Russen een pak slechter.