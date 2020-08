Navalny naar Duitsland voor behandeling

De Russische opposant Aleksej Navalny verhuist dit weekend naar een Duits ziekenhuis voor verdere behandeling. De beslissing kwam er na urenlang getouwtrek tussen Russische artsen en de entourage van de Kremlincriticus.

In een ziekenhuis in het Russische Omsk speelde zich vrijdag een bedroevend schouwspel af. Urenlang bakkeleiden Russische artsen en de familie en medewerkers van Aleksej Navalny over het lot van de Russische oppositieleider. De hamvraag: liet de gezondheidstoestand van de Kremlincriticus een transport naar een ziekenhuis in Duitsland toe?

Navalny was donderdagmorgen in een coma in het ziekenhuis beland nadat hij onwel was geworden op een vlucht tussen het Siberische Tomsk en Moskou. Volgens zijn entourage is de oppositieleider op de luchthaven vergiftigd met een kopje thee.

Merkel

De ontwikkelingen leidden tot bezorgdheid in Europa. Duits kanselier Angela Merkel bood donderdagavond aan Navalny over te vliegen naar een Duits ziekenhuis. Dat voorstel klonk de entourage van de Kremlincriticus als muziek in de oren. Ze vertrouwde het ziekenhuis in Omsk niet. Dat zou te weinig expertise in vergiftigingen hebben en nauwe banden met het Kremlin onderhouden.

Navalny's toestand laat vervoer niet toe. Russische dokters

Vrijdagmorgen landde een Duits vliegtuig in Omsk. Maar een snel transport zat er niet in. De Russische dokters weigerden hun patiënt te laten vertrekken. 'Zijn toestand laat vervoer niet toe.' Nadat Duitse artsen het tegendeel beweerd hadden, gaven de Russen uiteindelijk toch groen licht voor een vertrek naar Duitsland.