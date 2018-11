Nieuw-Caledonië stemt over onafhankelijkheid van Frankrijk

De bewoners van Nieuw-Caledonië, een Frans overzees gebied in de Stille Oceaan, stemmen zondag in een referendum over hun onafhankelijkheid.

In de jaren 80 kende de archipel zware nationalistische spanningen: in 1988 leidden die spanningen tot een gijzeling van gendarmes waarbij 21 doden vielen. Op die dramatische gebeurtenissen volgden de Akkoorden van Matignon in 1988 en het akkoord van Nouméa in 1998. Dat laatste voorzag in een grotere autonomie en een referendum over zelfbeschikking ten laatste in november 2018. Kort na het akkoord werd Jean-Marie Tjibaou, de leider van de pro-onafhankelijkheidscoalitie FLNKS, door andere Kanaken vermoord omdat zij vonden dat in het akkoord te veel toegevingen werden gedaan.