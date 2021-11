Nieuwe beelden duiken van verdwenen Chinese tennisster

Eerst waren vrijdag al enkele foto's opgedoken, maar dit weekend zijn nu ook videobeelden verschenen van van Peng in een restaurant en tijdens een tennistoernooi in Peking. Ze staat er tussen andere gasten tijdens de openingsceremonie van het jongerentoernooi. Ze draagt een donkerblauw jasje en een witte broek en wuift glimlachend naar het publiek als ze wordt aangekondigd. Op andere beelden deelt ze handtekeningen uit aan kinderen.

De 35-jarige Peng, ex-nummer 1 van de wereld in het dubbelspel, beschuldigde eerder deze maand de voormalige Chinese vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik. Kort na de beschuldiging werd het bericht verwijderd en sindsdien leek Peng van de aardbodem verdwenen, wat overal ter wereld voor onrust zorgde over het lot van de speelster.

Eerder gaven Chinese staatsmedia een e-mail vrij die van haar hand zou zijn, maar er waren twijfels over de authenticiteit. Aan de videobeelden in het restaurant werd niet veel geloofwaardigheid gehecht, omdat het niet duidelijk is hoe recent ze zijn. Tennisfederatie WTA liet zondag aan persbureau Reuters weten dat de nieuwe videobeelden voor hen niets veranderen aan de ongerustheid over haar toestand.