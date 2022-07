'Nieuwe' president dreigt Sri Lankaans kruitvat opnieuw tot ontploffen te brengen

Manifestanten staken dinsdag voor het presidentieel paleis nog een pop in brand van Ranil Wickremesignhe, de man die nu benoemd is tot nieuwe president.

Het parlement van Sri Lanka heeft zesvoudig premier en interim-president Ranil Wickremesinghe tot president gekroond. Een breuk met het verleden blijft uit en dat dreigt de volkswoede in het land nog verder dreigt aan te wakkeren.

Een kleine twee weken geleden sloeg de vlam in de pan in Sri Lanka. Tienduizenden betogers bestormden het paleis van president Gotabaya Rajapaksa uit protest tegen het wanbeleid. Sri Lanka kampt met een zware economische crisis en is bankroet. De cruciale toeristische sector implodeerde door de coronacrisis. Het land kampt met tekorten aan voeding, medicijnen, brandstof en buitenlandse deviezen.

Rajapaksa trok zijn conclusies. Via een tussenstop in de Malediven zocht de telg van een dynastie die de voorbije twee decennia bijna onafgebroken de plak zwaaide in de eilandstaat een veilig onderkomen in Singapore. Maar daarmee keerde rust niet terug. Maandag nog werd de noodtoestand verlengd.

Ook de woning van premier Ranil Wickremesinghe ging bij de eerste protesten in de vlammen op. Toch is hij nu met een grote meerderheid door het parlement op het schild gehesen als nieuwe president. Oppositieleden Sajith Premadasa en Dullas Alahapperuma moesten de duimen leggen.

De 73-jarige Wickremesinghe is een van de toppers uit het ancien regime in Sri Lanka. Hij wordt gezien als de keuze van de Rajapaksa-clan, die ondanks het verdrijven van Gotabaya goed vertegenwoordigd blijft in het parlement. Als zesvoudig premier onder Rajapaksa leeft niet alleen de vrees dat hij hen de hand boven het hoofd zal houden. De kans is volgens de manifestanten simpelweg onbestaande dat hij de systemische verandering zal doorvoeren waar ze om schreeuwen.