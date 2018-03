Nobelprijswinnares voor eerst sinds schietpartij in Pakistan

Yousafzai werd in oktober 2012 - toen ze nog 15 jaar was - in Swat op weg van school naar huis in het hoofd geschoten door de taliban. Ze schreef toen al bijna drie jaar een blog voor BBC Urdu over haar leven onder talibanbewind. De aanval riep heel wat internationale verontwaardiging op en Yousafzai - die naar Groot-Brittanniƫ werd overgebracht voor medische verzorging - groeide uit tot een boegbeeld van de strijd voor het recht van vrouwen om onderwijs te krijgen.