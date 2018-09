Nood-Korea belooft inspecteurs toe te laten bij denuclearisering

Onduidelijk is wel wanneer de ontmanteling zal plaatsvinden en hoe die precies zal gebeuren. Evenmin duidelijk is wat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in ruil verwacht.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft beloofd om zijn belangrijkste kerncentrale in Yongyon te sluiten en ook internationale inspecteurs in het land toe te laten. Dat zei de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in.

Na afloop van de tweede onderhandelingsronde op de drie dagen durende top in de Noord-Koreanse hoofdstad Pyongyang deelden Kim en Moon ook mee dat Kim Seoel 'snel' zal bezoeken . Beide landen gaan daarnaast proberen om samen de Olympische Spelen in 2032 binnen te halen, zei Moon.

'Geen verre wensdroom'

Het is al de derde Koreaanse top dit jaar en de eerste tussen Moon en Kim in Pyongyang. De Zuid-Koreaanse president wil de vastgelopen onderhandelingen tussen Noord-Korea en de VS weer op gang brengen. Kim bevestigde al meermaals zijn bereidheid om te 'denucleariseren'. Maar nog steeds is onduidelijk hoe en wanneer die nucleaire ontmanteling zal plaatsvinden en wat Kim als tegenprestatie van de VS verwacht.