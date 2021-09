Nooddruftig Afghanistan wacht op talibanregering

Voor het presidentiële paleis in de Afghaanse hoofdstad Kaboel eisten vrouwen vrijdag een plek op in 's lands nieuwe regering.

Afghanistan zit drie weken na de machtsgreep door de taliban nog altijd zonder regering. De uitdagingen zijn nochtans legio. 'Een humanitaire catastrofe dreigt', waarschuwen hulporganisaties.

17 augustus 2021. Twee dagen nadat de taliban Kaboel hebben veroverd, organiseert Zabihullah Mujahed, de woordvoerder van de islamistische beweging, voor het eerst een persconferentie in de Afghaanse hoofdstad. Of hij al een idee heeft wanneer de nieuwe machthebbers een bestuursploeg zullen presenteren, wil een van de aanwezige journalisten weten. 'Spoedig', luidt het antwoord. 'Zodra de Amerikanen weg zijn uit Afghanistan.'

Intussen verstreken net geen drie weken sinds de machtsgreep en een kleine week geleden verlieten ook de laatste Amerikaanse militairen de luchthaven van Kaboel. Maar aan het regeringsfront blijft het stil. Dag na dag schuiven de taliban de presentatie van de nieuwe bestuursploeg voor zich uit.

De ontwikkelingen verbazen Afghanistankenners niet. 'De taliban waren helemaal niet voorbereid op het plotselinge vertrek van president Ashraf Ghani op 15 augustus. Evenmin hadden ze verwacht dat ze Kaboel zo snel zouden veroveren', zegt Martine van Bijlert in een bijdrage voor het Afghanistan Analysts Network, een onafhankelijke non-profitorganisatie voor beleidsonderzoek en -analyse.

Hoewel de beweging zich al meer dan een decennium warmliep voor een terugkeer naar de macht en een schaduwregering in de steigers zette, maakte ze volgens Van Bijlert nooit werk van een concreet draaiboek. 'Ze hebben nooit gedetailleerde plannen of een beleid uitgewerkt. De beweging is nu verdeeld over de te volgen koers.'

Politieke rivalen

Kort na de val van Kaboel beloofden de nieuwe machthebbers de internationale gemeenschap een inclusieve regering op de been te brengen. De voorbije weken knoopten ze ook contacten aan met politieke rivalen, zoals ex-president Hamid Karzai of oud-vicepresident Abdullah Abdullah.

Maar of dat overleg op korte termijn uitmondt in de vorming van een bestuursploeg waarin ook plaats is voor niet-talibanleden en vrouwen is maar de vraag. Volgens de jongste berichten stuurt de beweging in eerste instantie aan op een interimregering, onder leiding van haar politieke leider Mullah Abdul Ghani Baradar, met alleen talibanleden.

Binnen zes tot acht maanden willen de taliban een loya jirga samenroepen. Tijdens die bijeenkomst van stamoudsten en andere vertegenwoordigers van de maatschappij zouden de uitwerking van een grondwet en de structuur van de toekomstige regering hoog op de agenda staan.

Aderlating

De manoeuvres rond de regeringsvorming kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Sinds de machtsgreep van de taliban heeft een groot deel van de internationale gemeenschap de hulp aan Afghanistan stopgezet. Pas als de beweging bewijst de mensenrechten en de rol van vrouwen in de maatschappij te respecteren, zijn westerse landen bereid de geldkraan weer open te draaien.

De opschorting van de internationale hulp is een grote aderlating voor de Afghaanse economie. Want net die steun joeg de voorbije twee decennia de groei van 's lands bruto binnenlands product (bbp) aan.

Bovendien kunnen de taliban niet aan de buitenlandse reserves van de Afghaanse centrale bank. Door de al jaren geldende internationale sancties tegen de beweging heeft Washington de zowat 9,5 miljard dollar activa van die instelling die in de Verenigde Staten geparkeerd staat, bevroren.

Hongersnood

De demarches leiden tot almaar penibeler omstandigheden. Door de grote droogte en mislukte oogsten hadden heel wat Afghanen al vóór de terugkeer van de taliban de grootste moeite om hun gezinnen te voeden.

'Sinds 15 augustus is de crisis in sneltreinvaart verergerd. 's Lands economie staat op instorten. Een humanitaire catastrofe wenkt', waarschuwde Mary-Ellen McGroarty, de directrice van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (VN) in Afghanistan, deze week. Voor miljoenen Afghanen dreigt hongersnood.

De VN zijn er de voorbije dagen wel in geslaagd hulpgoederen in te vliegen via de luchthavens van Mazar-i-Sharif in het noorden en Kandahar in het zuiden. Maar de luchthaven van Kaboel, die de voorbije jaren een essentiële schakel vormde in de hulpverlening, is sinds het vertrek van de Amerikanen niet meer operationeel.

Panjshir

Behalve de regeringsvorming en de economie bezorgt ook de noordoostelijke provincie Panjshir de taliban hoofdbrekens. Daar hebben duizenden strijders, leden van religieuze milities en achtergebleven regeringssoldaten, zich verenigd om zich onder het leiderschap van Ahmad Massoud - de zoon van ex-moedjahedienleider Ahmad Shah Massoud- te verzetten tegen een nieuw islamistisch bewind.