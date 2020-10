Noodtoestand van kracht in hoofdstad van Kirgizië

De Kirgizische president heeft de noodtoestand uitgeroepen in de hoofdstad Bisjkek. Het leger krijgt de taak de orde te herstellen. De stad is al enkele dagen het toneel van een veldslag tussen politieke clans.

In de Centraal-Aziatische republiek Kirgizië hangt al bijna een week een revolutionaire sfeer. De poppen gingen aan het dansen na de parlementsverkiezingen van vorige week zondag.

Net als in Wit-Rusland afgelopen zomer leidde de omstreden stembusslag in Kirgizië de afgelopen dagen tot volksprotest. Boze burgers schreeuwden hun ongenoegen niet alleen uit in de straten van de hoofdstad, ze bezetten ook het parlement en de ambtswoning van de president en bevrijdden twee van diens aartsrivalen uit de gevangenis.