Noord-Korea bereid kernwapens op te geven

Nood-Korea heeft zich tegenover Zuid-Korea bereid verklaard te onderhandelen over de ontmanteling van zijn kernwapens als de veiligheid van het regime gegarandeerd wordt. Analisten waarschuwen voor overdreven optimisme.

Is er een doorbraak in de maak in het dossier rond het Noord-Koreaanse nucleaire programma? Die vraag dringt zich op nadat het communistische regime de mogelijkheid van een denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland geopperd heeft.

Pyongyang deed het aanbod tijdens een tweedaagse minitop met de buren uit Zuid-Korea. De tienkoppige Zuid-Koreaanse delegatie had maandag en dinsdag onder meer gesprekken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, diens zus Kim Yo-jong en Kims vrouw. Het was voor zover bekend de eerste keer sinds hij aan de macht kwam dat de Noord-Koreaanse leider vertegenwoordigers uit het zuiden ontving.

Tijdens het overleg overhandigden de Zuid-Koreanen hun buren een brief van de Zuid-Koreaanse president Moo Jae-in. Daarin drong die erop aan het Koreaanse schiereiland kernwapenvrij te maken en te streven naar permanente vrede.

Militaire dreiging

De oproep van Moo Jae-in viel blijkbaar niet in dovemansoren in Pyongyang. Dat suggereren verklaringen van de Zuid-Koreaanse delegatieleden na afloop van de gesprekken.

'Noord-Korea heeft zich bereid verklaard het Koreaanse schiereiland te denucleariseren. Volgens het regime heeft het geen enkele reden meer om kernwapens te houden als de Noord-Koreaanse veiligheid gegarandeerd wordt en er geen militaire dreiging bestaat', liet het kabinet van Moo Jae-in weten.

De twee landen zijn ook van plan eind april een top te organiseren in het grensgebied. Zowel de Zuid-Koreaanse president als zijn Noord-Koreaanse collega zou present tekenen.

De vertegenwoordigers uit Seoel en Pyongyang spraken voorts af om een rechtstreekse telefoonlijn te openen. Ten slotte verklaarde Noord-Korea zich bereid zijn wapenproeven op te schorten en gesprekken te voeren met de Verenigde Staten 'in een poging de relaties te normaliseren'.

Voorzichtige vooruitgang

Analisten verwelkomden de boodschap uit Pyongyang dinsdag. 'Er lijkt vooruitgang te zijn, en meer dan veel waarnemers verwacht hadden. Maar voorlopig blijft het bij retorische vooruitgang', zei Robert Kelly, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Zuid-Koreaanse universiteit Pusan National.

Kelly en zijn collega's herinnerden eraan dat Noord-Korea er een handje van weg heeft via onderhandelingen tijd te kopen om zijn wapenprogramma voort te ontwikkelen. Ze wezen erop dat de Kim-dynastie de voorbije jaren een paar keer geopperd heeft haar kernwapenprogramma op te geven als de VS hun 'vijandig beleid' zouden begraven.

De Amerikanen voerden jaren geleden, samen met China, Japan en Rusland, overleg met Pyongyang over een uitweg uit de Noord-Koreaanse kernwapencrisis. Maar dat overleg sprong in 2009 af en sindsdien liepen de spanningen alleen maar op.

Trump vs. Kim Jong-un

Vorig jaar hield de wereld meermaals de adem in nadat Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump in een verbale oorlog verwikkeld waren geraakt. De leiders van de twee kernmachten dreigden er regelmatig mee hun arsenaal tegen elkaar in te zetten nadat de Noord-Koreanen enkele raketproeven uitgevoerd hadden.

De laatste test dateert van november vorig jaar. Nadien namen de spanningen rond Noord-Korea wat af. Het land stuurde vorige maand zelfs enkele deelnemers en een officiële delegatie naar de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea.

Stilzwijgen

De hamvraag luidde hoe de Verenigde Staten zouden reageren op het Noord-Koreaanse aanbod. Trump hield tot nu altijd vol dat rechtstreekse gesprekken uitgesloten waren zolang Pyongyang zich niet tot denuclearisatie geëngageerd had.

In een eerste korte reactie op Twitter toonde de Amerikaanse president zich voorzichtig positief. 'Mogelijk vooruitgang in de maak in gesprekken met Noord-Korea. Voor het eerst in vele jaren leveren alle betrokken partijen serieuze inspanningen', luidde het.

Maar de bewoner van het Witte Huis houdt nog een slag om de arm. 'De wereld kijkt toe en wacht af! Het kan valse hoop zijn maar de VS zijn bereid hard te gaan, in om het even welke richting!'