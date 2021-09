Noord-Korea daagt opnieuw uit met tests kruisraketten

Het regime van Kim Jong-un zoekt opnieuw de confrontatie in de aanloop naar internationaal overleg over het Noord-Koreaanse nucleaire programma.

Noord-Korea voerde afgelopen weekend naar eigen zeggen 'met succes' enkele tests uit met kruisraketten. Dat meldde het staatspersbureau KCNA maandag. De raketten vlogen 1.500 kilometer over Noord-Koreaans grondgebied voor ze doel troffen in de territoriale wateren van het land. Het waren de eerste rakettests sinds maart.

De lancering van de raketten kwam vlak voor hoog overleg tussen de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea. De drie landen bekijken deze week hoe ze de onderhandelingen over het Noord-Koreaanse nucleaire wapenprogramma weer op de rails kunnen zetten. De gesprekken zitten al maanden in het slop.

Dit belicht de aanhoudende focus van Pyongyang op de ontwikkeling van zijn militaire programma. Amerikaans ministerie van Defensie

Noord-Korea omschreef de geteste kruisraketten als 'strategische wapens van groot belang', waarmee het lijkt aan te geven dat ze een nucleaire lading kunnen dragen. Het is onduidelijk of het land in staat is kernbommen te ontwikkelen die klein genoeg zijn voor kruisraketten. Leider Kim Jong-un had de ontwikkeling van kleinere bommen begin dit jaar wel al uitgeroepen tot prioriteit.

Pentagon

Met een reikwijdte van 1.500 kilometer kan heel Japan worden getroffen, inclusief de Amerikaanse militaire basissen op Okinawa. 'Dat belicht de aanhoudende focus van Pyongyang op de ontwikkeling van zijn militaire programma en de bedreiging voor de buurlanden en de internationale gemeenschap', zei het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, in een reactie.

Noord-Korea is niet happig om met Biden te praten.

Eind augustus waarschuwde het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) dat Noord-Korea de kernreactor van Yongbyon weer in werking heeft gesteld. De centrale speelt een sleutelrol in het Koreaanse nucleairewapenprogramma. Het IAEA sprak van een 'zeer zorgwekkende' ontwikkeling omdat er waarschijnlijk hoogverrijkt plutonium voor kernwapens wordt geproduceerd.

Het nieuws over Yongbyon haalde de hoop op verzoening onderuit die was gegroeid nadat Noord- en Zuid-Korea in juli de militaire hotline weer in gebruik hadden genomen. Maar al snel kwam ook daar een kink in de kabel. De Noord-Koreanen nemen de hoorn niet meer op uit woede over recente militaire manoeuvres door de VS en Zuid-Korea.

To-dolijst Biden

De Amerikaanse president Joe Biden heeft eerder al aangegeven dat hij openstaat voor nieuwe gesprekken met Noord-Korea over de ontmanteling van het nucleaire programma. Maar hij drong niet hard aan omdat het dossier in zijn eerste maanden in het Witte Huis niet bovenaan zijn buitenlandse to-dolijst stond. Noord-Korea was sowieso niet happig om met Biden te praten.

Dat is een groot verschil met Bidens voorganger Donald Trump, die als eerste Amerikaanse president de leider van Noord-Korea ontmoette. Maar buiten twee mediagenieke bijeenkomsten met Trump en Kim leverde de toenadering geen doorbraak op. Na de tweede top in 2019, die uitdraaide op een diplomatiek debacle, werden de onderhandelingen prompt afgebroken.