Noord-Korea dreigt top met Trump te annuleren

Noord-Korea is misnoegd over legeroefeningen die Zuid-Korea en de VS houden.

Noord-Korea dreigt ermee de top tussen leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump, die gepland is op 12 juni in Singapore, te annuleren. Dat heeft het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA dinsdag gemeld, stelt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Aanleiding zijn de gezamelijke militaire oefeningen die Zuid-Korea en de Verenigde Staten dezer dagen houden in de regio. Pyongyang noemt die 'een provocatie', en ziet ze als een repetitie voor een potentiële inval.

Om die reden heeft Noord-Korea morgen alvast een ontmoeting op hoog niveau met de zuidelijke buren afgelast. Daarop zouden beide Korea's voort praten, nadat Kim en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in vorige maand een historische ontmoeting hadden gehad.

Toen beloofde het noorden zijn kernwapenprogramma stop te zetten, en werd het plan ontvouwd om het staakt-het-vuren waarmee de Koreaanse oorlog in 1953 halfslachtig beëindigd werd, definitief om te zetten in een vredesakkoord.

Dinsdag kwam nochtans het bericht dat het Noord-Korea begonnen is met de ontmanteling van de nucleaire testlocatie van Punggye-ri, in het bergachtige noorden van het land. Dat zeggen experts van de gespecialiseerde Amerikaanse website 38 North op basis van satellietbeelden. Volgens hen is belangrijke infrastructuur aan de toegang tot de testsite al afgebroken.