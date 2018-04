'Noord-Korea ontmantelt nucleaire site al in mei'

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un nodigt ook Amerikaanse waarnemers uit.

Noord-Korea gaat zijn nucleaire testsite in Punggye-ri in mei opdoeken. Dat meldt de Zuid-Koreaanse regering zondag, toen ze meer details bekendmaakte over de historische ontmoeting die president Moon Jae-in vrijdag had met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Bovendien zal het stalinistische regime in Pyongyang experten uit Zuid-Korea en de Verenigde Staten uitnodigen om de ontmanteling van de site te verifiëren. Ook gaat Noord-Korea zijn standaardtijd met een half uur verlaten, waardoor het in dezelfde tijdzone als Zuid-Korea komt.

De Noord-Koreaanse leider zou wel ontkend hebben dat de nucleaire site onbruikbaar is geworden na de instorting van een tunnel eind oktober.

Ruim een week geleden had Pyongyang al aangekondigd dat het zijn kernproeven en rakettentests zou opschorten. De aankondiging dat het nu zijn belangrijkste nucleaire site gaat ontmantelen, komt er in de aanloop naar een eveneens historische ontmoeting met Amerikaans president Donald Trump, eind mei of begin juni.

Trump, die een jaar geleden nog dreigde met 'fire and fury' de Noord-Koreaanse kernwapens te treffen, heeft zich positief uitgelaten over de dooi rond Kim, maar herhaalde dit weekend wel dat Pyongyang nu moet bewijzen dat het menens is complete denuclearisatie na te streven. Daar blijven grote twijfels over bestaan.

Volgens Zuid-Korea wil Kim een 'relatie van vertrouwen met de Verenigde Staten' opbouwen en 'verzekeringen van non-agressie' verkrijgen.