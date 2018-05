Noord-Korea ontmantelt nucleaire site

Experts waarschuwen dat de ontmanteling slechts een symbolische actie is en cruciaal nucleair bewijsmateriaal zal vernietigen.

Noord-Korea had al laten weten dat het land de nucleaire site Punggye-ri volledig zal sluiten. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un had dat op de historische ontmoeting met zijn zuiderse collega Moon Jae-in in april aangekondigd, als een belangrijke toegeving om de politieke spanningen tussen beide landen te milderen. Daar werd ook de volledige denuclearisering van het Koreaanse schiereiland afgesproken.

Punggye-ri, gelegen in het noordoosten van het land, is de enige bekende nucleaire site in Noord-Korea en alle zes proeven met kernwapens werden daar uitgevoerd.

Eerder toonden satellietbeelden al aan dat er verschillende gebouwen met de grond gelijk zijn gemaakt. Nu volgt de verder afbraak van de accommodatie. 'Alle tunnels zullen instorten door explosies en de toegangen tot de testsite worden volledig geblokkeerd. Daarnaast worden alle observatiefaciliteiten verwijderd, net als onderzoeks- en bewakingsinfrastructuur', stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mededeling.

Symbolisch

Bij de ontmanteling, die plaatsvindt tussen 23 en 25 mei, zullen onder andere Amerikaanse en Chinese journalisten aanwezig zijn, maar geen Zuid-Koreaanse. Ook technische experts zijn niet welkom, al hadden de VS daar wel op aangestuurd. De Amerikanen eisen 'een permanente en onomkeerbaare sluiting, die geïnspecteerd kan worden en waar verantwoording voor afgelegd kan worden', zegt Katina Adams, woordvoerster van het Bureau voor Oost-Aziatische Zaken.

Dat er geen onafhankelijke inspectie mogelijk is, bevestigt het vermoeden dat de sluiting eerder een symbolische daad is dan een ingrijpende maatregel. Kenners stellen dat de vorige kernproef, waarbij een waterstofbom tot ontploffing werd gebracht, al veel schade heeft toegebracht aan de site.

Het is zoals wanneer ze mensen als jij en ik laten rondtrappelen in de plaats delict van een moord Bruce Bechtol Professor politicologie, Angelo State University

Bovendien gaat met de afbraak waarschijnlijk een schat aan informatie verloren over hoe ver het communistische regime staat met zijn nucleair arsenaal. 'Het is zoals wanneer ze mensen als jij en ik laten rondtrappelen op de plaats delict van een moord', zegt Bruce Bechtol, professor politicologie van de Angelo State University.