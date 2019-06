Noord-Korea rolt rode loper uit voor Chinese leider

Xi Jinping trekt als eerste Chinese president in 14 jaar naar Pyongyang voor een staatsbezoek. De toenadering komt op een moment dat de VS de druk op de twee landen opvoeren.

In de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang was het de afgelopen dagen een drukte van jewelste. Schoolkinderen waren druk in de weer om de straten een kraaknette aanblik te geven. En honderden soldaten en arbeiders gaven de Vriendschapstoren een likje verf.

Dat de Noord-Koreanen dat bouwwerk in een fris kleedje stopten, hoeft niet te verbazen. De Vriendschapstoren is een aandenken aan de miljoenen Chinese soldaten die Mao Zedong tijdens de Koreaanse Oorlog (1950-1953) naar Noord-Korea stuurde om te voorkomen dat de troepen van Kim Il-sung, de grootvader van huidig Noord-Koreaans leider Kim Jong-un, een smadelijke nederlaag zouden lijden.

Betrouwbaarste bondgenoot

Zeven decennia later zijn de Chinezen nog altijd de betrouwbaarste bondgenoot van Pyongyang. En zijn ze vastbesloten de relaties nieuw leven in te blazen. 'Met dit bezoek wil ik een nieuw hoofdstuk openen in onze betrekkingen', schreef Xi woensdag in een opiniebijdrage in de Noord-Koreaanse staatskrant Rodong Sinmun.

De Chinese en Noord-Koreaanse leiders zijn geen onbekenden voor elkaar. Vorig jaar reisde Kim Jong-un vier keer naar China voor ontmoetingen met Xi Jinping. Maar het is wel de eerste keer dat Xi als president naar Pyongyang trekt.

Denuclearisering

Het staatsbezoek, het eerste in 14 jaar, komt er niet toevallig nu. Peking en Pyongyang kunnen allebei een goede vriend gebruiken nu ze steeds meer in het vizier van de Verenigde Staten lopen. Met China heeft Washington het aan de stok over handel. Ook de Noord-Koreaanse nucleaire ambities zijn de Amerikanen een doorn in het oog.

'Door precies nu naar Noord-Korea te trekken stuurt Xi Amerikaans president Donald Trump een niet mis te verstaan signaal: China blijft een essentiële speler in de onderhandelingen over een denuclearisering van het Koreaanse schiereiland. Het zou fout zijn Peking te negeren', zegt Yuan Jingdong, een Azië-expert aan de universiteit van Sydney.

De Chinese leider lijkt van plan het bezoek aan Pyongyang te gebruiken als pasmunt in de handelsoorlog met de VS. 'Xi gaat de Amerikanen impliciet duidelijk maken dat ze Peking het best wat tegemoetkomen in het handelsconflict als ze met China's hulp vooruitgang willen boeken in het dossier-Noord-Korea', meent Nam Sung-wook, hoogleraar Noord-Koreaanse Studies aan de Korea University.

Internationale sancties

Trump is sinds zijn aantreden in 2017 vastbesloten Pyongyang tot denuclearisering te dwingen. Het voorbije jaar vonden twee topontmoetingen plaats tussen de Amerikaanse president en de Noord-Koreaanse leider. Die leidden niet tot de verhoopte doorbraak.

In februari stapte Trump boos op tijdens overleg met Kim Jong-un omdat die 'in ruil voor een geleidelijke ontwapening te grote eisen stelde rond de afbouw van de internationale sancties tegen zijn land'. Sindsdien zit het dossier muurvast.

Intussen doen de internationale strafmaatregelen Noord-Korea flink pijn. De economie ligt op apegapen en door enkele mislukte oogsten, als gevolg van enorme droogtes, kampt het land met een enorme hongersnood.

Toeristen

Kim Jong-un rekent er dan ook op dat de Chinese president niet met lege handen naar zijn land afzakt. In het verleden zegden Chinese leiders bij topontmoetingen met hun Noord-Koreaanse collega's altijd steun toe.

Door de internationale sancties is de manoeuvreerruimte van Peking evenwel beperkt. Mogelijk poogt China de Noord-Koreaanse economie een duwtje in de rug te geven door meer toeristen naar het land te sturen. Ook extra humanitaire hulp zit wellicht in de pijplijn.

'Daarnaast hoopt Kim Xi er waarschijnlijk van te overtuigen de Amerikanen onder druk te zetten de sancties sneller af te bouwen in ruil voor vooruitgang in de denuclearisering', zegt Wi Sung-lac, een Zuid-Koreaan die deelnam aan nucleair overleg tussen de Korea's, China, de VS, Rusland en Japan. 'Wellicht verbindt de Chinese leider voorwaarden aan zo'n engagement: dat Noord-Korea niet langer provoceert met rakettesten.'

G20

Het bezoek van de Chinese president aan Noord-Korea komt er aan de vooravond van een bijeenkomst van de leiders van de G20. Die blazen op 28 en 29 juni verzamelen in de Japanse stad Osaka.