Noord-Korea test nieuwe raket

Machtsdemonstratie

Het was al de vijfde lancering van die aard op enkele weken tijd. De Zuid-Koreaanse autoriteiten interpreteren de lanceringen als een 'machtsdemonstratie' van Noord-Korea en verwachten naar eigen zeggen nog meer lanceringen in de komende weken. Pyongyang had voordien al laten weten dat de rakettesten een 'waarschuwing' zijn aan Washington en Seoel, die samen militaire manoeuvres houden in Zuid-Korea.