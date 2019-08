Noord-Korea verwerpt dialoog met Zuid-Korea

Pyongyang doet dat uit protest tegen gezamenlijke militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea. Het voerde ook nieuwe proeven uit met niet geïdentificeerde projectielen.

Waanideeën

'Het wegvallen van de dialoog tussen noord en zuid en de patstelling bij de uitvoering van een historische top tussen hun twee leiders vorig jaar, is volledig de verantwoordelijkheid van het zuiden', zei een Noord-Koreaanse woordvoerder in een verklaring.

De gezamenlijke militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea zijn een repetitie voor oorlog.

'Het zal duidelijk zijn, we hebben niets meer om over te praten met de Zuid-Koreaanse autoriteiten en we willen niet weer met hen gaan zitten.' Dat Moon nog een opening ziet voor gesprekken, noemde de woordvoerder 'waanideeën'.