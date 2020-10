Noord-Korea viert 75 jaar communisme met militaire parade

De Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang verkeerde zaterdag in feeststemming. Duizenden mensen doken in het straatbeeld op om de 75ste verjaardag van de regerende Arbeiderspartij te vieren. Een grote, strak geregisseerde militaire parade, de eerste in twee jaar, vormde het hoogtepunt.

Defensie

Tijdens de parade verzekerde de Noord-Koreaanse leider zijn landgenoten dat hij niet van plan is te besparen op defensie. 'We zullen ons leger blijven versterken, voor zelfverdedigings- en ontradingsdoeleinden', zei Kim Jong-un in een toespraak die werd uitgezonden op de staatstelevisie. Tegelijkertijd garandeerde hij zijn leger en het militair materieel niet pro-actief te zullen inzetten.

Sancties

Op tv-beelden was te zien hoe niemand van de toeschouwers een mondmasker droeg. Maar er leek wel minder volk op de been dan anders het geval is bij militaire parades in Pyongyang. Kim Jong-un beweerde in zijn speech dat niemand met het coronavirus is besmet in zijn land.