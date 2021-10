'Noord-Korea vuurt ballistische raket af'

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un lijkt in een provocatieve bui. Voor de vijfde keer in enkele weken heeft zijn regime dinsdag een wapenproef uitgevoerd. Volgens het Zuid-Koreaanse leger lanceerde de noordelijke buur een ballistische raket af.

'De raket werd om 10.17 uur lokale tijd afgevuurd en legde zowat 590 kilometer af op een hoogte van zowat 60 kilometer', stelde het Zuid-Koreaanse leger in een mededeling. De test werd uitgevoerd in de regio Sinpo, waar zich een Noord-Koreaanse marinebasis bevindt.

Duikboot

Foto's of video's van de wapenproef zijn vooralsnog niet vrijgegeven door de Noord-Koreaanse staatsmedia. Maar analisten houden er rekening mee dat Pyongyang de raket afvuurde vanop een duikboot. Tijdens een militaire parade begin dit jaar had het regime een dergelijke raket gepresenteerd als het 'krachtigste wapen ter wereld'.

Voorstel

De timing is dan ook niet toevallig, menen analisten. 'Met de recentste proef dringt Noord-Korea er bij de VS op aan om een concreet voorstel op tafel te leggen', stelde Go Myung-hyun van het Asan Institute, een denktank in Seoel, aan de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal.