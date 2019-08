Noord-Korea vuurt opnieuw raketten af

Noord-Korea vuurde dinsdag vanaf de oostkust voor de vierde keer in minder dan twee weken tijd niet-geïdentificeerde projectielen af.

De twee Noord-Koreaanse projectielen - vermoedelijk ballistische raketten van korte afstand - vlogen zo'n 450 kilometer ver en kwamen terecht in de Japanse zee, zoals de voorbije dagen ook al het geval was. De verhoogde activiteit is vermoedelijk gelinkt aan de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten.