Noord-Korea vuurt raketten af richting Japan

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un blijft Japan provoceren.

Noord-Korea heeft niet-geïdentificeerde 'projectielen' afgevuurd op de Oostzee, ook bekend als de Japanse Zee. De raketten gingen de exclusieve economische zone van Japan binnen, melden Zuid-Koreaanse en Japanse persbureaus.

De provocatie volgt daags nadat Noord-Korea had laten weten dat het zaterdag de gesprekken over kernenergie met Washington herneemt. De twee landen blazen het diplomatieke proces nieuw leven in, acht maanden na het mislukken van de top van Hanoi.

Geen schade

De projectielen werden werden woensdag afgevuurd vanuit de Noord-Koreaanse havenstad Wonsan. 'Ons leger volgt de situatie nauwlettend in het geval van nieuwe lanceringen en is in staat van paraatheid', aldus het Zuid-Koreaanse leger. Het leger zegt zeker één raket te hebben gedetecteerd die ongeveer 450 kilometer ver vloog en een hoogte bereikte van 910 kilometer.