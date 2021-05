Noord-Korea wil niet met Washington praten over denuclearisatie

Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA zondag. Pyongyang is niet te spreken over recente uitlatingen van de Amerikaanse president Joe Biden en leden van zijn regering.

De berichten komen er nadat de Amerikaanse regering had gezegd dat president Joe Biden voorstander is van een 'open diplomatieke' aanpak met Noord-Korea over denuclearisatie. De Verenigde Staten proberen 'hun vijandige acties te verdoezelen', zei het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.