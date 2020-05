Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un duikt na weken weer op

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is voor het eerst in twintig dagen weer in het openbaar gezien.

Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Kim zou met ernstige gezondheidsproblemen kampen en zich daarom hebben teruggetrokken. De afgelopen weken werd veel gespeculeerd over de toestand van de Noord-Koreaanse leider.Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA bezocht Kim zaterdag (lokale tijd) een nieuwgebouwde mestfabriek ten noorden van hoofdstad Pyongyang. Daar zou voor hem zijn gejuicht.

Officiële staatsmedia hebben zaterdag foto's vrijgegeven van het bezoek. Daarop is een lachende Kim te zien die met mensen praat en een toer maakt over het fabriekscomplex.De Amerikaanse president Donald Trump wilde niet reageren op de nieuwe berichten over Kim. 'We zullen er op het juiste moment iets over zeggen , zei hij tegen verslaggevers in het Witte Huis.