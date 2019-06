Noord-Koreaanse topdiplomaat zou toch niet in werkkamp zitten

Kim Jong-chol leidde de onderhandelingen over de nucleaire ontwapening van Noord-Korea tijdens de tweede top tussen Kim en de Amerikaanse president Donald Trump in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Een Zuid-Koreaanse krant berichtte eind vorige week dat Kim Jong-chol opzijgezet werd nadat de top in februari mislukt was. Vijf andere diplomaten, onder wie de speciaal gezant voor de Verenigde Staten Kim Hyok-chol, zouden zijn geëxecuteerd.