Noord- en Zuid-Korea drukken resetknop in

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is bereid de banden met Zuid-Korea te herstellen.

De leiders van Noord- en Zuid-Korea zijn overeengekomen de banden weer aan te halen. Is het herstel van de relaties een voorbode voor diplomatiek overleg over het nucleaire programma van Pyongyang of blijft het bij een symbolische geste?

Na veertien maanden radiostilte heeft Noord-Korea de directe communicatiekanalen met de Zuid-Koreaanse buren hersteld. Dat maakten Kim Jong-un en Moon Jae-in, de leiders van de twee landen, dinsdag bekend.

De zogenaamde inter-Koreaanse militaire hotline bestaat al decennia. De Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul beschouwt ze als een belangrijk communicatie-instrument met de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang om verwarring of misverstanden te voorkomen in de gedemilitariseerde zone, een grensgebied waar de twee landen soldaten gestationeerd hebben.

Maar in juni vorig jaar verbrak Noord-Korea alle contact met Zuid-Korea. De actie kwam er nadat Kim Yo Jong, de zus van Kim Jong-un, Zuid-Koreaanse activisten ervan beschuldigd had pamfletten met leuzen tegen het regime in Pyongyang de grens overgestuurd te hebben.

Inschikkelijkheid

De afgelopen maanden keek vooral de Zuid-Koreaanse president niet op een inspanning om de banden met de buren weer aan te halen. Maar Kim Jong-un en zijn entourage hielden de boot steevast af. Tot dinsdag.

'Het herstel van de hotline is een grote stap op weg naar verzoening en het herstel van het wederzijdse vertrouwen', zeiden de Noord-Koreaanse dictator en het Zuid-Koreaanse staatshoofd dinsdag in afzonderlijke communiqués.

Mogelijk bewoog de hachelijke situatie in Noord-Korea Kim Jong-un tot wat meer inschikkelijkheid. De dictator gaf onlangs toe dat zijn land economisch door de 'ergste crisis ooit' gaat.

Noord-Korea sloot zijn landsgrenzen in een poging het coronavirus buiten te houden. Maar de maatregel ondermijnt de handel met zijn belangrijkste bondgenoot China. Waarschuwingen over massale voedseltekorten in het door internationale sancties geviseerde land klinken almaar luider.

Diplomatieke weg

Wil Noord-Korea verlost raken van die strafmaatregelen, dan rest het land weinig anders dan weer de diplomatieke weg te bewandelen en met de internationale gemeenschap - de Verenigde Staten op kop - te onderhandelen over zijn nucleaire programma.

Sinds oktober 2019 hebben geen nucleaire onderhandelingen meer plaatsgevonden.

Dat overleg zit muurvast. Sinds oktober 2019 hebben geen nucleaire onderhandelingen meer plaatsgevonden. Of het herstel van de hotline met Zuid-Korea eerder een symbolische geste dan wel een prelude is voor nieuwe gesprekken over het kernwapenprogramma, blijft afwachten.