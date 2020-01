Oekraïne onderzoekt zeven pistes voor crash Boeing

Nadat het eerst een aanslag of aanval heeft uitgesloten, wil Oekraïne nu toch onderzoeken of er geen kwaad opzet in het spel was bij de crash van de Boeing 737-800 woensdag in Teheran.

Een dag na de crash van de Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines in een weide dicht bij de luchthaven van Teheran blijft het gissen naar de oorzaak. Volgens het Iraanse onderzoek probeerde het vliegtuig voor het neerstortte naar de luchthaven terug te keren en vloog het in de lucht in brand. De piloot zond geen noodsignaal uit.

Bij de crash kwamen alle 176 inzittenden van de vlucht van Teheran naar Kiev om het leven. Hoewel Oekraïne vlak na het accident benadrukte dat het niet om een terroristische aanslag of een aanval ging, liet het donderdag weten dat het zeven mogelijke oorzaken wil onderzoeken. Het houdt onder meer rekening met een raketinslag, een aanslag, een bom aan boord, een botsing met een drone en een technisch probleem.

Amerikaans oorlogsvliegtuig

45 Oekraïense experts moeten de zaak ter plaatse onderzoeken. Sommigen zouden ook deelgenomen hebben aan het onderzoek naar de crash van vlucht MH17, die in 2014 boven het oosten van Oekraïne werd neergeschoten. Ze zullen zich onder meer concentreren op de zwarte dozen, die teruggevonden werden, maar beschadigd zouden zijn. Iran is niet van plan de zwarte dozen aan de VS of Boeing te geven.

De crash gebeurde enkele uren nadat Iran twee Iraakse legerbasissen waar Amerikaanse troepen gestationeerd waren had aangevallen. Een van de hypotheses is dat de Iraanse defensie dacht dat de Boeing een Amerikaans oorlogsvliegtuig was en het uit de lucht schoot.