Olympische coronakater duwt Japanse premier Suga naar de exit...

De Japanse premier Yoshihide Suga treedt na nauwelijks een jaar af. Een reeks schandalen, de gebrekkige aanpak van de coronacrisis en de dure Olympische Spelen kelderden zijn populariteit.

Volgens Japanse media en de Britse zakenkrant Financial Times maakte de 72-jarige premier Yoshihide Suga zijn beslissing bekend tijdens een buitengewone bestuursvergadering van de regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP). Die partij gaat eind deze maand op zoek naar een nieuwe partijvoorzitter - en kandidaat-premier -, maar Suga is dus geen kandidaat.

'Eerlijk gezegd ben ik verbaasd, maar ik geloof dat de premier deze beslissing na een zorgvuldige afweging gemaakt heeft, en we accepteren die', zegt Toshihiro Nikai, de secretaris-generaal van de LDP, over de exit van Suga. De nogal kleurloze Suga volgde vorig jaar in september 's lands langst regerende premier, Shinzo Abe, op. Aanhoudende gezondheidsproblemen dwongen hem afscheid te nemen.

Suga zegt dat hij geen lijsttrekker wil zijn tijdens de verkiezingen, omdat hij het te druk heeft met het beheer van de gezondheidscrisis. 'Er is veel energie nodig voor de coronamaatregelen en de verkiezingscampagne, en het is moeilijk die twee te combineren.'

Deltavariant

Hoewel Suga, een zoon van aardbeiboeren, aan het begin van zijn ambtstermijn goed scoorde bij de bevolking, taande zijn populariteit al snel. Vooral de gebrekkige aanpak van de coronacrisis wordt hem aangerekend. Veel Japanners pikten het niet dat de Olympische Spelen vrolijk konden doorgaan, terwijl de besmettelijke deltavariant van het coronavirus het land onder de duim houdt.

Tijdens de laatste week van de Spelen kondigde Suga een omstreden coronamaatregel af. Alleen patiënten die ernstig ziek waren of dreigden te worden, mochten nog overgebracht worden naar het ziekenhuis. Alle andere besmette personen waren aangewezen op een thuisisolatie, of 'thuisverwaarlozing', zoals de oppositie hekelde. Dat Suga de richtlijnen onderkoeld aankondigde op houterige persconferenties verstevigde het draagvlak voor zijn beleid ook al niet.

Suga, die amper vakantie nam en almaar vermoeider oogde, zag ook met lede ogen aan hoe de vaccinatiecampagne in zijn land lang niet op snelheid kwam. Japan kampt met een koppige scepsis over internationale vaccins en een cultuur waarbij vaccinatie enkel voorbehouden is voor artsen en verpleegkundigen. Intussen is ongeveer 40 procent van de Japanse bevolking volledig gevaccineerd. Een op de twee Japanners kreeg al minstens één shot in de arm.

Beurs op hoogste peil

Het plotse vertrek van Suga doet waarnemers vrezen voor een herhaling van de weinig verkwikkelijke periode in de jaren 90 en tussen 2006 en 2012. Toen volgden de premiers elkaar in sneltempo - bijna elk jaar - op en verloor het land veel van zijn aanzien op het wereldtoneel.