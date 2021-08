Olympische factuur: Japanse financiële kater onderstreept nood aan andere aanpak

De Olympische Spelen hebben Japan sportief geen windeieren gelegd. Zakelijk bleek de organisatie minder lucratief voor het land. Terwijl de kassa voor het Internationaal Olympisch Comité rinkelt, kleurt de factuur voor de gastheer rood. Moet het systeem op de schop?

De sportwereld heeft een van de meest surreële edities van de Olympische Spelen achter de rug. Terwijl de deltavariant van het coronavirus de Japanse maatschappij de afgelopen weken almaar meer in een houdgreep nam, zetten duizenden atleten in datzelfde land in een haast parallel universum 17 dagen lang hun beste beentje voor in tientallen disciplines.

Net als op het geopolitieke, economische en technologische toneel duelleerden de Verenigde Staten en China tussen 23 juli en 8 augustus in sportarena’s om de hegemonie. Uiteindelijk trokken de Amerikanen nipt aan het langste eind. Ook voor Japan groeiden de Zomerspelen van de XXXIIste olympiade sportief uit tot een grand cru-editie. Met 27 gouden, 14 zilveren en 17 bronzen medailles klokte het gastland af op een recordoogst, en nestelde het zich op de derde plaats in de medaillestand.

Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), toonde zich tijdens de slotceremonie in het National Stadium in Tokio in zijn nopjes. ‘Voor het eerst sinds de uitbraak van de coronapandemie is de hele wereld bij elkaar gekomen. We kunnen nu wel zeggen dat we erg succesvolle Spelen achter de rug hebben als we alle onzekerheden van de afgelopen twee jaar in ogenschouw nemen’, bejubelde de Duitser de gastheer.

Geen onverdeeld succes

Spijts die loftuiting blijft Japan wellicht met gemengde gevoelens achter. Want ondanks de recordmedailleoogst zijn de Spelen geen onverdeeld succes voor de derde economie ter wereld.

Toen het IOC Tokio in 2013 als gaststad koos, glunderde toenmalig Japans premier Shinzo Abe. Eindelijk zou zijn land de kans krijgen de internationale gemeenschap te tonen dat het decennia van economische stagnatie van zich afgeschud had en de pagina omgeslagen had na de verwoestende aardbeving, de dodelijke tsunami en de nucleaire ramp van 2011.

Abe beloofde zijn landgenoten dat de organisatie van het grootste sportevenement ter wereld Japan glorie en welvaart zou brengen. Twee miljoen jobs zou het event scheppen. ‘En door investeringen in infrastructuur, de toestroom van buitenlandse fans en toeristen en een stijgende consumptie zullen de Spelen de economie met ruim 128 miljard dollar doperen’, viel te lezen in officiële prognoses.

Een klein decennium later oogt de realiteit minder rooskleurig. Hoewel een gedetailleerde kosten-batenanalyse ongetwijfeld nog een tijd op zich laat wachten, zijn economen eensgezind. Rode cijfers domineren de Japanse factuur van de Spelen.

Toen Tokio in 2013 het evenement in de wacht sleepte, maakte het organisatiecomité zich sterk het met een budget van 7,3 miljard dollar (6,2 miljard euro) te rooien. Zes jaar later biechtte het op dat de rekening opliep tot 12,6 miljard dollar. Daar was de bouw van duurder dan geplande nieuwe sportfaciliteiten niet vreemd aan. De kostprijs: zo’n 7,5 miljard dollar. De constructie van het National Stadium, de bühne voor de openings- en slotceremonie en de atletiekcompetities, slorpte ruim 1,4 miljard dollar op. Oftewel het hele budget voor de Spelen van Los Angeles in 1984.

En dan kwam ook nog eens corona. De pandemie dwong het gastland en het IOC het evenement een jaar uit te stellen. Omdat het organisatiecomité hotels moest omboeken, olympische sites langer moest leasen, opdraaide voor het onderhoud van de arena’s en een deal moest sluiten met vastgoedmakelaars die de ruim 5.600 appartementen in het atletendorp al aan het verkopen waren, stroomde het geld buiten. Reken daarbij de extra uitgaven voor gezondheidsmaatregelen en het coronaveilig maken van alle locaties en de factuur dikte door die twaalf maanden uitstel met zeker 2,8 miljard dollar aan.

Volgens het organisatiecomité kostten de Olympische Spelen het gastland 15,4 miljard dollar. Maar wellicht loopt de rekening nog een pak hoger op. Een audit van de Japanse overheid raamde de factuur eind 2019, dus voor het corona-uitstel, al op ruim 26 miljard dollar.

De Amerikaanse econoom Andrew Zimbalist, auteur van een boek over de economische impact van Spelen op gaststeden, vermoedt dat zelfs dat laatste cijfer een onderschatting is. ‘Ik ga ervan uit dat het prijskaartje - mede door coronameerkosten van zowat 5 miljard dollar - zo’n 35 miljard dollar bedraagt en dat daar 4,5 tot 5 miljard dollar inkomsten tegenover staan.’

De gaststad zou ruim 1 miljard dollar steun gekregen hebben van het IOC. En ruim 60 Japanse bedrijven telden zeker 3,3 miljard dollar neer om hun naam te koppelen aan het olympische logo en Tokio 2020.

Anders dan wat Abe in 2013 voorspelde, zijn buitenlandse toeristen ’s lands staatskas niet rijkelijk komen spijzen. Door de pandemie bleven de Japanse grenzen gesloten voor internationale fans. De snel oprukkende deltavariant hield ook Japanners uit de olympische stadions, enkele openluchtsites buiten Tokio niet te na gesproken. Alleen al aan de ticketverkoop liep het organisatiecomité wellicht tot 1 miljard dollar mis.

De rode cijfers op de Japanse factuur staan in schril contrast met de balans van het IOC. Dankzij de verkoop van uitzendrechten en langlopende contracten met 13 topsponsors, zoals Coca-Cola, Toyota, Alibaba of Airbnb, rinkelt de kassa in Lausanne. Analisten schatten dat het IOC zo’n 4 tot 5 miljard dollar in de boeken mag schrijven.

Financiële kater

‘Na drie decennia empirisch onderzoek zijn economen het eens dat de Spelen geen significant positief effect hebben op nationale of zelfs regionale inkomsten, werkgelegenheid, toerisme of fiscale inkomsten’, zegt de Duitser Wolfgang Maennig, in 1988 winnaar van een gouden olympische medaille in het roeien, aan het Amerikaanse persagentschap AP.

Sterker nog, gaststeden blijven almaar vaker achter met een financiële kater. Verwonderlijk is dat niet. Op de organisatie van de Spelen kleeft een almaar steviger prijskaartje omdat het evenement steeds grotere proporties aanneemt. De voorbije 50 jaar is het aantal teams, competities en atleten verdubbeld, met een nood aan grotere atletendorpen en meer sportaccommodaties als gevolg.

Voor veel sporten is gespecialiseerde infrastructuur nodig. In heel wat gaststeden - bijvoorbeeld in Brazilië of China - moet die speciaal gebouwd worden voor de Spelen. Omdat sommige sporttakken weinig populair zijn in bepaalde staten, zijn enkele arena’s na afloop van het vierjaarlijkse sportevenement nog van weinig nut. Het resultaat? Veel infrastructuur ligt gewoon te verkommeren omdat het onderhoud lokale overheden te veel geld kost. Wie herinnert zich niet de beelden van door onkruid overwoekerde olympische sites in Athene na de Spelen van 2004 of het atletendorp in Rio dat een halfjaar na het evenement van 2016 veel weg had van een spookstad?

Dat Tokio 2020 voor Japan een pak duurder blijkt dan begroot, verbaast economen evenmin. Uit een studie van de University of Oxford bleek vorig jaar dat de kosten voor de organisatie van het sportevenement, exclusief investeringen in wegen, openbaar vervoer, luchthavens of hotels, sinds 1960 bij elke Spelen in reële termen gemiddeld 172 procent hoger uitvielen dan geraamd. En meestal draait de belastingbetaler voor die meerkosten op.

Veranderingen

Daardoor is het enthousiasme over de organisatie van Spelen onder de bevolking het afgelopen decennium bekoeld. Verschillende westerse overheden zagen de voorbije jaren - al dan niet onder druk van petities, referenda of straatprotest - af van een kandidatuur.

Dat was bijvoorbeeld het geval in de aanloop naar de toewijzing van de Zomerspelen van 2024. Na het afhaken van Boston, Hamburg, Boedapest en Rome bleven in 2017 slechts twee kandidaat-gaststeden over: Parijs en Los Angeles. De Franse hoofdstad kreeg de editie van 2024, de stad aan de Amerikaanse westkust die van 2028.

De tanende interesse van kandidaat-gaststeden doet het IOC dan ook van tactiek veranderen. De open biedstrijd, die vaak uitmondde in de toekenning van de Spelen aan de stad die de meest luxueuze accommodatie beloofde, maakt plaats voor een evaluatie van kandidaturen op basis van economische en klimaatduurzaamheid en het gebruik van bestaande of tijdelijke sportinfrastructuur.

Zonder grondige hervorming vindt het Olympisch Comité wellicht nog maar weinig partners bereid de Spelen te organiseren. Victor Matheson en Rob Baade Economen

Niet alle economen zijn overtuigd dat die koerswijziging volstaat. ‘Als het IOC geen significante hervorming doorvoert, vindt het weldra wellicht nog maar weinig partners bereid het risico te nemen Spelen te organiseren’, betoogden Victor Matheson en Rob Baade vorige maand in een bijdrage voor het Internationaal Monetair Fonds. Ze suggereren dat het IOC het best een groter deel van zijn inkomsten uit uitzend- en sponsorrechten deelt met het lokale organisatiecomité zodat dat zijn factuur kan aanzuiveren.

Daarnaast zien ze heil in de toekenning van de Spelen aan een regio in plaats van aan één stad. ‘Zelfs een metropool als Parijs heeft niet alle permanente infrastructuur voorhanden om competities in 33 sporttakken te organiseren’, zeggen Matheson en Baade. Volgens hen kan Euro 2020, het Europees voetbalkampioenschap dat deze zomer in verschillende Europese steden plaatsvond, als een voorbeeld dienen.

Economisch is er volgens veel economen op lange termijn evenwel slechts één oplossing die voorkomt dat steden met een enorme financiële kater achterblijven na de organisatie van de Spelen: een permanente site creëren voor het evenement. ‘Dat heeft als grote voordeel dat je één keer een permanente sportaccommodatie bouwt. Je maakt zo komaf met witte olifanten. En je kan op permanente basis gekwalificeerde managers in dienst nemen die de kennis en ervaring hebben om de kosten van de Spelen binnen de perken te houden’, schetsen Matheson en Baade de baten.

De kans dat het IOC die piste snel omarmt, is miniem. Maar de boodschap lijkt niet in dovemansoren te vallen bij de volgende gastheren van de Zomerspelen. Parijs en LA - de enige stad die er tot vandaag in slaagde de Spelen, in 1984, tot een winstgevend event uit te bouwen - willen de kosten drukken door de competities zo veel mogelijk in bestaande arena’s te organiseren. Voor minder beoefende sporten komen er tijdelijke constructies.