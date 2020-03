Onzekerheid legt hypotheek op herstel Chinese economie...

De Chinese economie krabbelt langzaam recht, maar de onzekerheid is groot. Vooral de vrees voor een tweede infectiegolf knaagt aan het zelfvertrouwen.

Na twee dramatische maanden waarin de Chinese economie nagenoeg tot stilstand kwam, lijkt er weer leven in de brouwerij te komen. De economische activiteit noteerde in maart een grotere stijging dan verwacht. Dat leerde woensdag de jongste PMI-index, die gebaseerd is op een rondvraag bij bedrijven. De index voor zowel de industrie als de dienstensector klom tot boven de 50 punten, wat wijst op een expansie van de bedrijvigheid.

De heropleving volgt op de versoepeling van de draconische maatregelen die de Chinese autoriteiten eind januari hadden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Steden en regio's staan niet langer onder quarantaine en de reisbeperkingen zijn teruggeschroefd, waardoor arbeiders terugkeren naar hun werkplek. Dus herstarten steeds meer fabrieken de productie en openen winkels en restaurants weer de deuren.

Verloren kwartaal

President Xi Jinping trok deze week naar een industriezone in de buurt van Sjanghai om te tonen dat het hoog tijd is om weer aan de slag te gaan. Om de economische motor op gang te brengen maakte de regering 300 miljard yuan (ruim 38 miljard euro) vrij voor steun aan 5.000 bedrijven. Peking zet alles op alles om het verloren eerste kwartaal - waarin een krimp van 9 procent wordt verwacht in vergelijking met 2019 - snel te vergeten.

38 miljard Bedrijvensteun Peking trekt 300 miljard yuan of 38 miljard euro uit voor steun aan 5.000 bedrijven.

Een groot probleem is dat de Chinese fabrikanten hun goederen niet kwijtraken zolang de afzetmarkten in Europa en de Verenigde Staten verlamd zijn door de corona-epidemie. De heropleving van de binnenlandse consumptie zal het exportverlies slechts deels compenseren. De Wereldbank becijferde dat de economie dit jaar in het beste scenario met 2,3 procent groeit, tegen 6,1 procent vorig jaar. In het slechtste geval gaat het om 0,1 procent.

48 nieuwe gevallen

Een extra zorg is dat er een tweede besmettingsgolf aankomt, die de economie opnieuw voor weken kan lamleggen. China telt al een hele tijd geen nieuwe lokale besmettingen. Er waren dinsdag nog wel 48 extra gevallen, maar daar ging het om infecties die buiten China gebeurden. Veel Chinezen die in het buitenland studeren of werken, zijn de jongste weken naar huis teruggekeerd toen Europa en de VS de volle laag kregen in de pandemie.

1.541 Asymptomatisch China maakte bekend dat er 1.541 asymptomatische besmettingen zijn, besmette personen die geen ziekteverschijnselen vertonen.

Naast de import van besmettingen maken de autoriteiten zich ook steeds meer zorgen over asymptomatische gevallen. Dat zijn mensen die zijn besmet met het coronavirus maar geen ziekteverschijnselen vertonen. Peking maakte dinsdag bekend dat het weet heeft van 1.541 gevallen. Premier Li Keqiang kondigde extra quarantainemaatregelen aan om te vermijden dat de asymptomatische zieken het coronavirus verspreiden en een tweede opstoot van de epidemie veroorzaken.