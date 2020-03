Openbaar leven in China komt geleidelijk weer op gang

Het dagelijkse leven in China herneemt langzaam nu het aantal nieuwe besmettingen er afneemt. 'Na een dramatische maand februari moeten we een tandje bijsteken', zegt de Vlaamse expat Sven Van Welden.

Voor de derde dag op rij daalde woensdag in China het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus. De autoriteiten meldden 119 nieuwe gevallen, waardoor het totaal naar 80.270 steeg. Het gros van de besmettingen gebeurde in de provincie Hubei, het epicentrum van de epidemie. Het aantal doden klom wel licht naar 38, maar volgens de Chinezen wijst alles erop dat de coronacrisis geleidelijk uitdooft.

Dat betekent ook dat het dagelijkse leven in China langzaam herneemt na de vaak draconische maatregelen die Peking had genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden, inclusief het afsluiten van miljoenensteden. 'Voorlopig komt alles traag op gang', zegt Sven Van Welden, een Belg die in de Chinese stad Changzhou werkt als commercieel directeur bij een divisie van de staalreus Arcelor Mittal.

Bars en bioscopen

'Almaar meer supermarkten en winkelcentra openen de deuren', zegt Van Welden. 'Dat gaat voorzichtig: alle klanten worden gecontroleerd op koorts. Voordien waren vooral winkels open die het hoogstnoodzakelijke verkopen, zoals apotheken. Bars en bioscopen blijven wel vaak nog gesloten.' Van Welden stipt aan dat de situatie in Changzhou een pak milder is dan in Wuhan, de stad in Hubei waar het coronavirus in december opdook.

Scholen gaan ten vroegste op 1 april weer open. Belgische expat Sven Van Welden

De scholen blijven nog dicht, al sinds de nieuwjaarsvakantie van eind januari. 'Ze gaan op zijn vroegst op 1 april weer open', zegt Van Welden. 'Al hoor ik van sommigen dat de gedwongen sluiting wordt verlengd tot 1 mei. Het zou de bedoeling zijn dat de leerlingen de lessen inhalen tijden de zomervakantie. Veel scholen beperken de schade ook door online les te geven.'

Dramatisch

De fabriek van ArcelorMittal in Changzhou draaide door de coronacrisis weken op een lager toerental. Van Welden: 'Vooral februari was een dramatische maand. We haalden maar 10 tot 20 procent van het geplande productievolume. Nu hebben we een tandje hoger geschakeld. Het is nog altijd ons doel om het jaarbudget te halen, al wordt dat een hele klus.'

ArcelorMittal levert in Changzhou halffabrikaten aan assemblagebedrijven, vooral in China. 'Het grootste probleem was dat een van onze belangrijkste leveranciers in Wuhan gevestigd is, waar de epidemie in december uitbrak. Gelukkig gaf onze klant de toelating een andere leverancier te zoeken. Bij de verscheping van de producten wordt het bedrijf geconfronteerd met hogere prijzen. En soms kan onze lading niet vertrekken omdat het schip door de crisis niet vol geraakte.'

Bij familie

Van Welden - die sinds 2016 in China werkt en er eerder al zeven jaar aan de slag was - heeft er nooit aan gedacht om naar België terug te keren vanwege het coronavirus. 'Ik ben gebleven omdat ik vreesde dat ik anders voor lange tijd niet zou kunnen terugkeren.' Zijn vrouw en kinderen logeren wel al geruime tijd bij familie in België. Het is onzeker of ze snel kunnen terugkeren.