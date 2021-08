Opmars taliban doet steeds meer alarmklokken luiden

Afghaanse overheidstroepen patrouilleren in Herat, een stad nabij de grens met Iran, waar de taliban in opmars zijn

Als dominostenen vallen Afghaanse steden in de handen van de taliban. Ondanks de vrees voor vluchtelingenstromen en terreur lijkt de terugkeer van internationale troepen uitgesloten.

Afghaanse commando's zijn maandag een tegenoffensief gestart tegen de taliban in Kunduz, een strategische provinciehoofdstad in het noorden van het land. Of dat de opmars van de fundamentalistische moslimstrijders tegenhoudt? Onwaarschijnlijk.

De essentie De fundamentalistische taliban veroverden dit weekend vijf Afghaanse provinciehoofdsteden.

Experts vrezen dat het vertrek van de internationale troepen uit Afghanistan kan leiden tot een implosie van het land, met grote vluchtelingenstromen naar en nieuwe terreuraanslagen in Europa tot gevolg.

De Amerikaanse president Joe Biden is echter allesbehalve geneigd het einde van 20 jaar aanwezigheid in Afghanistan ongedaan te maken.

Sinds de Amerikaanse president Joe Biden in april het vertrek van de internationale troepen heeft ingezet na 20 jaar aanwezigheid in Afghanistan, rukken de taliban razendsnel op. Hadden ze dit voorjaar zo'n derde van het land in handen, dan is dat volgens de recentste inschatting van Long War Journal, een blog van de Amerikaanse non-profitorganisatie Foundation for Defense of Democracies, nu al 56 procent.

85.000 strijders

Eerst heroverden de taliban grote delen van het platteland. Dit weekend drongen ze tal van steden binnen. Vrijdag kregen ze met Zaranj, tegen de westelijke grens met Iran, voor het eerst in vijf jaar een provinciehoofdstad in handen. Zaterdag en zondag volgden de noordelijke hoofdsteden Sheberghan, Sar-e-Pol, Taloqan en Kunduz, maandag viel Samangan. In hun traditionele zuidelijke bolwerken Kandahar, Uruzgan en Helmand wordt de controle nog verstevigd. En daar dreigt het allesbehalve bij te blijven.

De NAVO schat dat de extremistische groepering kan rekenen op zeker 85.000 strijders, het hoogste aantal sinds de Amerikaanse invasie in 2001. Steeds meer mankracht en terreinwinst betekenen ook een toename van de financiële middelen, wat de opmars nog versterkt.

Mineralen en heroïne

De voorbije maanden veroverden de taliban al controleposten op de grenzen met Tadzjikistan, Turkmenistan, Pakistan en Iran, wat hen miljoenen aan douane-inkomsten oplevert. Vooral de val van Kunduz kan verstrekkende gevolgen hebben. De zesde stad van Afghanistan geldt als een hub in het mineraalrijke noorden, en een cruciale halte op de smokkelroute van opium en heroïne richting Centraal-Azië en Europa.

Bovendien vertrekken vanuit Kunduz tal van wegen naar de hoofdstad Kaboel. Voorlopig staan de troepen van president Ashraf Ghani daar nog het sterkst, al illustreerden bomaanslagen in de 'groene zone' - het sterkst beveiligde district van Afghanistan - dat de taliban steeds stoutmoediger worden.

Burgeroorlog en terreur

Al in juni waarschuwde Austin Miller, de laatste Amerikaanse opperbevelhebber in Afghanistan, dat het land op weg is naar een chaotische burgeroorlog. Volgens inlichtingendiensten kan het centrale gezag binnen de zes maanden vallen. Niettemin houdt Biden, gesteund door het gros van zijn landgenoten, vast aan het vertrek van de internationale troepen. Meer dan wat luchtsteun boden de VS dit weekend niet aan de Afghaanse militairen.

We lopen het gevaar dat terroristen zich opnieuw in Afghanistan vestigen, met nieuwe aanslagen in Europa tot gevolg. Het land verlaten is een grote strategische fout. Richard Barrons Gewezen opperbevelhebber Brits leger

Blijft dat zo? Hoogstwaarschijnlijk wel, al zijn de 'zorgen voor de rest van de wereld' groot volgens Miller. Het radicaal-islamitische bewind van de taliban dreigt een nieuwe vluchtelingenstroom naar Europa op gang te brengen. En Bidens minister van Defensie Lloyd Austin maakte intern al de vergelijking met Irak, waar de de Amerikaanse troepenafbouw een vacuüm creëerde waarin Islamitische Staat groot werd.