Opnieuw mist Chinese vastgoedspeler betalingsdeadline

Na het wankelende Evergrande en Fantasia mist opnieuw een vastgoedgroep een betalingsdeadline. De problemen bij Modern Land illustreren de aanhoudende onrust in de Chinese vastgoedsector.

Uit documenten die dinsdagochtend ingediend werden bij de beurs van Singapore blijkt dat Modern Land, een kleinere Chinese vastgoedspeler, een belangrijke betalingsdeadline gemist heeft. Het bedrijf slaagt er niet in de hoofdsom noch de rente terug te betalen op een obligatie van 250 miljoen dollar.

Eerder deze maand had Modern Land geopperd een deeltje van de obligatie terug te kopen en de vervaldatum op te schuiven. Het plan verdween van tafel, omdat het concern onvoldoende geld in kas had. Dat het bedrijf niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, wordt geweten aan 'onverwachte liquiditeitsproblemen, door de negatieve impact van enkele factoren zoals de macro-economische situatie, de context van de vastgoedsector en de Covid-19-pandemie', klinkt het.

Gedeelde welvaart

Modern Land, dat in 2000 het levenslicht zag en in 2013 naar de beurs trok, verwijst daarmee naar de turbulente tijden voor de Chinese vastgoedsector. Al enkele maanden viseert de Chinese overheid de sector, die met enorme schulden beladen is. Onder het nieuwe leitmotiv 'gedeelde welvaart' zet de Chinese president Xi Jinping druk op de vastgoedgroepen om hun enorme schuldhefboom te verminderen.