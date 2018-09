Opnieuw ontmoeting tussen leiders Noord- en Zuid-Korea

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in ontmoeten elkaar van 18 tot 20 september. Ditmaal in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang.

Anders dan de twee voorgaande ontmoetingen in het grensdorpje Panmunjom zullen de leiders elkaar deze keer ontmoeten in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Dat maakte het Zuid-Koreaanse presidentiƫle kantoor in Seoel donderdag bekend.

Op een vergadering woensdag in Pyongyang tussen een Zuid-Koreaanse delegatie en Kim Jong-un herbevestigde de Noord-Koreaanse leider zijn engagement voor een kernwapenvrij Koreaans schiereiland, meldde het Noord-Koreaanse staatsnieuwsagentschap KCNA.

Het zal al de derde ontmoeting zijn tussen de Koreaanse leiders, na hun eerste in april en hun tweede in mei, telkens in het dorp Panmunjom, op de grens tussen beide Korea's.