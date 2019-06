Opnieuw tienduizenden betogers in Hong Kong de straat op

In Hongkong verzamelen tienduizenden zich voor een nieuwe betoging tegen de uitleveringswet met China die inmiddels is opgeschort. Daarbij is één demonstrant overleden.

Zaterdag kondigde de Hongkongse regeringsleider Carrie Lam aan dat de omstreden uitleveringswet met China wordt opgeschort. Dat is het gevolg van massale straatprotesten in Hongkong. Vorig weekend namen meer dan een miljoen mensen deel aan de protestmars.

Zaterdagnacht is een demonstrant om het leven gekomen bij het protest. Het man liet het leven na een val van een stelling, waar hij een spandoek had opgehangen. Het gaat om een geval van zelfdoding, zegt de lokale politie. De man was op een stelling geklommen aan een shoppingcentrum. Na enkele uren klom hij over de omheining en viel hij in de diepte.