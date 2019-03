Pakistan belooft nog maar eens terroristen te bestrijden

Onder groeiende internationale druk belooft Pakistan de terreurgroepen op zijn grondgebied aan te pakken. Maar die woorden klinken hol: ze zijn een te handig en goedkoop middel om tegenstanders te destabiliseren.

Pakistan onderneemt actie tegen de terreurgroepen op zijn grondgebied. Dat heeft minister van Informatie Fawad Chaudhry maandag beloofd. 'We hebben een volwaardige strategie ontwikkeld, met een specifieke aanpak voor verschillende groepen', zei hij. 'We moeten de groepen op ons grondgebied demilitariseren.'

De belofte komt er na een korte maar hevige militaire escalatie met aartsvijand India en na groeiende internationale druk. De katalysator was een bloederige terreuraanslag tegen Indiase militairen op Valentijn, die werd opgeëist door Jaish-e-Mohammed, een beruchte islamitische groepering uit Pakistan.

Omdat Pakistan geen actie ondernam, bombardeerde India begin vorige week een kamp van de terreurgroep op Pakistaans grondgebied, een militaire provocatie die sinds de jaren 70 ongezien was. Als vergelding schoot Pakistan twee Indiase straaljagers uit de lucht en nam het een van de piloten gevangen. Vrijdag werd hij weer vrijgelaten.

22 terreurgroepen

Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten verwelkomden die geste en vroegen Pakistan met aandrang actie te ondernemen tegen de terreurgroepen op zijn grondgebied. Dat Pakistan terroristen duldt en zelfs ondersteunt, leidt al jaren tot felle kritiek. Het land geldt als een draaischijf van het internationale terrorisme, volgens de Verenigde Naties zijn er zeker 22 terreurgroepen actief.

Pakistans buurlanden - India, Afghanistan en Iran - beschuldigen het van medeplichtigheid aan aanslagen op hun grondgebied en veel van de ergste terroristische aanslagen van de jongste jaren - die van Londen in 2005, Mumbai in 2008 en San Bernardino in 2015 - hadden hun wortels in de islamitische republiek. Ook de architecten van 11 september 2001 zochten hun toevlucht in Pakistan: in 2011 werd terroristenleider Osama Bin Laden er door de Amerikanen gedood.

Destabiliseren

Voor Pakistan zijn de terreurgroepen een handig en goedkoop middel om tegenstanders als India te destabiliseren. De banden tussen de extremistische groeperingen en het leger zijn hecht, wat veel zegt in een land waar de militaire generaals de touwtjes in handen hebben. Zelf heeft Pakistan altijd ontkend dat het terroristen ondersteunt of inzet voor zijn geopolitieke doeleinden.

In 2017 lanceerde het een project om de groepen te deradicaliseren en bij de politiek te betrekken, maar onder druk van burgerorganisaties moest het dat weer intrekken.

Pakistans lakse houding tegenover terroristen leidde er al toe dat de VS begin 2018 hun miljoenenhulp aan het land stopzetten. 'We betalen niet langer 1,3 miljard dollar aan Pakistan. We betalen hen niets, want dat is wat zij hebben gedaan om ons te helpen: niets', verantwoordde de Amerikaanse president Donald Trump de beslissing, verwijzend naar Pakistans nonchalante aanpak van de taliban.

Het kon de Pakistanen niet deren: de Chinezen sprongen maar wat graag in het gat dat de Amerikanen hadden achtergelaten en investeerden miljarden in de China Pakistan Economic Corridor, dat nieuwe wegen, spoorlijnen, energiecentrales en havens moet aanleggen.

Troef achter de hand

Dat het Pakistan dit keer menens is, lijkt onwaarschijnlijk. Een echte verandering komt er waarschijnlijk pas als de civiel-militaire verhoudingen in het land veranderen en de regering de neiging van het leger om zijn oorlogen via terreurgroepen uit te vechten kan beteugelen.