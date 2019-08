Pakistan neemt sancties tegen India om Kasjmircrisis

India trok maandag de grondwettelijke autonomie van de deelstaat Jammu en Kasjmir in en sindsdien is de regio in lockdown. De centrale regering ontplooide er massaal veiligheidstroepen en sneed zondagavond de telefoon- en internetlijnen af. Verscheidene lokale politici werden opgepakt.

Gevolgen

Sinds de onafhankelijkheid van het vroegere Brits-Indië en de opsplitsing in India en Pakistan in 1947 strijden de twee landen om de heerschappij over Kasjmir. India heeft controle over het centrale en het zuidelijke deel, terwijl Pakistan het noordwestelijke deel bestuurt. Pakistan eist ook de staat Jammu en Kasjmir op.