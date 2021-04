Pandemie escaleert in India

De tweede golf dreigt in India veel zwaarder uit te vallen dan de eerste piek, in september 2020. Toen telde het land dagelijks meer dan 90.000 besmettingen, tegenover ruim 200.000 vandaag.

De pandemie laait op in India, waar nieuwe coronarecords opgetekend worden: 2.023 sterfgevallen in 24 uur. De ziekenhuizen kunnen de toestroom van patiënten nauwelijks aan.

India registreerde woensdag meer dan 2.000 overlijdens door Covid-19 en bijna 300.000 nieuwe besmettingen in 24 uur. Dat zijn de hoogste dagcijfers sinds het begin van de pandemie in het land.

De cijfers stijgen al weken in India, maar nu registreert het land, dat ruim 1,3 miljard inwoners telt, meer dan 200.000 nieuwe coronabesmettingen voor de zevende dag op rij. Het epicentrum van de nieuwe coronagolf is de rijke westelijke deelstaat Maharashtra, waarvan Mumbai de hoofdstad is: daar wordt een kwart van de besmettingen geregistreerd. Maar ook het noorden van het land is zwaar getroffen, vooral de deelstaat Gujarat, boven Maharashtra, en het gebied rond de hoofdstad New Delhi.

15,6 miljoen besmettingen In absolute cijfers heeft India Brazilië ingehaald. Het telt na de Verenigde Staten het hoogste aantal coronabesmettingen.

Zuurstof

De ziekenhuizen zitten overvol en kampen met serieuze tekorten. Maharashtra verbiedt sinds kort alle ­industriële werkwijzen die zuurstof verbruiken en verplicht fabrieken hun voorraad te delen met zieken­huizen. De deelstaat smeekt de regering om legervlieg­tuigen met zuurstoftanks.

Om zo spaarzaam mogelijk te zijn met ziekenhuisbedden sturen ze in Delhi patiënten naar huis met mobiele zuurstofkits. Volgens Reuters is daar in 80 van de 142 ziekenhuizen geen plaats meer voor covidpatiënten. Beelden van patiënten die worden beademd in parkings en veranda's veroorzaakten paniek op sociale media. De tweede golf dreigt in India veel zwaarder uit te vallen dan de eerste in september 2020. Toen telde het land dagelijks meer dan 90.000 besmettingen, tegenover de ruim 200.000 vandaag.

Bijeenkomsten

Een van de verklaringen voor de stijgende cijfers zijn de grootschalige bijeenkomsten in delen van het land. In het noordelijke Haridwar kwamen honderdduizenden hindoes samen voor een onderdompeling in de heilige rivier Ganges, een ritueel dat deel uitmaakt van Kumbh Mela (Kruikenfeest). Dat is een van de belangrijkste hindoefeesten, dat normaal twee weken duurt. Het feest werd ingekort door de regering, maar niet geschrapt.

Ook tijdens de regionale verkiezingen onlangs in vier deelstaten werden massa-evenementen georganiseerd, waar mensen geen mondmaskers droegen en zich niet aan de afstandsregels hielden.

Variant

Een andere oorzaak kan de opgang zijn van een Indiase virusvariant. Net als in andere landen, zoals Brazilië of het Verenigd Koninkrijk, is in India een nieuwe variant van het coronavirus in het spel. Die wordt aangeduid als B.1.617. en omvat twee specifieke mutaties. Die zouden besmettelijker zijn en immuniteit kunnen omzeilen - gevaccineerden zouden dus opnieuw besmet kunnen raken.