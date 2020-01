'Patiënt met coronavirus veroorzaakt drie nieuwe zieken'

Wereldwijd zijn intussen meer dan 1.400 mensen besmet met het mysterieuze coronavirus. Het leeuwendeel bevindt zich in China, waar het virus is ontdekt.

Quarantaine

Het virus is momenteel aan een snelle opmars bezig in Zuid-Oost Azië. In China concentreren de besmettingen zich in de grootstad Wuhan en de provincie Hubei, waar intussen 56 miljoen mensen in quarantaine zijn geplaatst. Chinees president Xi Jinping spreekt van een 'bijzonder ernstige' situatie. In China overleden tot nog toe 41 patiënten.