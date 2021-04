'Peking brengt vrede in Zuid-Chinese zee in gevaar'

De Europese Unie vindt dat China de vrede in de Zuid-Chinese zee in gevaar brengt en roept alle partijen op een uitspraak van de rechtbank te volgen die de meeste aanspraken van China van de hand wees. Peking weigert die uitspraak uit 2016 te erkennen.

'Spanningen in de Zuid-Chinese zee, met de recente aanwezigheid van grote Chinese boten aan het Whitsun-rif, brengen de vrede en de stabiliteit in de regio in gevaar', zo zei een woordvoerder van de Europese Unie in een verklaring.

De Filipijnen protesteerden vrijdag bij China over 'bedreigende' boten waarvan wordt aangenomen dat ze worden bemand door maritieme milities rond het betwiste Whitsun-rif, dat Manilla het Julian Felipe-rif noemt.

De Europese Unie verzet zich sterk tegen 'eenzijdige acties die de regionale stabiliteit en de internationale op regels gebaseerde orde in gevaar brengen'.

Alle partijen worden opgeroepen geschillen op te lossen in overeenstemming met de internationale wet. In 2016 wonnen de Filipijnen het pleit bij een internationale arbitrage. De meeste Chinese claims in de Zuid-Chinese zee werden toen afgewezen.

In een reactie herhaalde China dat het rif deel uit maakt van de Chinese Nansha-eilanden, of Spratly-eilanden, en dat het 'redelijk en wettelijk' was voor Chinese vissersboten om daar actief te zijn en te schuilen voor de wind.

China verwijst naar zijn soevereiniteit, rechten en belangen die het resultaat zijn van de 'lange loop van de geschiedenis en die overeenkomen met het internationaal recht'. De uitspraak van 2016 wordt eenvoudigweg als 'nietig' weggezet.

China is in toenemende mate bezorgd dat Europa samen met andere landen ingaat op de oproep van de Amerikaanse president Joe Biden voor een 'gecoördineerde benadering' van China. Dat resulteerde in sancties voor het optreden van China in Hongkong en de behandeling van de Oeigoeren in China.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei dat zijn land de Filipijnen als bondgenoot bijstaat tegenover de Chinese maritieme milities bij het Whitsun-rif.