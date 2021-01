Peking deelt genadestoot uit met arrestatiegolf in Hongkong

Een van de 53 opgepakte activisten is de jurist Benny Tai (met zwart mondkapje), die het voortouw had genomen in het protest tegen de Chinese machtsgreep.

China heeft opnieuw met de spierballen gerold door tientallen activisten, onder wie een Amerikaanse advocaat, te arresteren. 'Hiermee is het laatste democratische vernislaagje in de stad verwijderd', klinkt het.

Tijdens een grootscheepse operatie, waarbij zowat 1.000 agenten werden ingezet, zijn woensdag in Hongkong 53 prodemocratische activisten opgepakt. Onder de gearresteerden bevonden zich bekende kopstukken van de oppositie in de stadstaat. Ze werden opgepakt op basis van de omstreden nationale veiligheidswet die de voorbije zomer werd ingevoerd.

De directe aanleiding voor de politieoperatie was de voorverkiezing in juli waar democratisch gezinde kandidaten werden geselecteerd voor de parlementsverkiezingen. Die waren gepland voor september, maar de Hongkongse leider Carrie Lam stelde de stembusgang op de valreep met een jaar uit, officieel wegens de coronapandemie.

De lokale autoriteiten hadden gewaarschuwd dat die voorverkiezing in strijd was met de nationale veiligheidswet. Peking sprak van een 'ernstige provocatie'. Naar verluidt waren de autoriteiten geschrokken door het succes van de voorverkiezing. Ruim 600.000 mensen, of 13 procent van de geregistreerde kiezers, brachten hun stem uit voor de selectieprocedure.

Gewelddadige protesten

Minister voor Veiligheid John Lee zei woensdag dat de opgepakte activisten vastbesloten waren de regering te 'verlammen', onder andere door 'gewelddadige protesten' en 'internationale sancties'. 'Dat was een georganiseerd plan om met voorbedachte rade Hongkong in een afgrond te laten zinken', zei Lee. 'Wat de politie heeft gedaan, was noodzakelijk.'

Lee verwees naar de strategie die de prodemocratische beweging had ontwikkeld om bij verkiezingen de meerderheid in het parlement te veroveren. 'Zij spanden samen om 35 of meer zetels te halen in de Legislatieve Raad', zei hij, verwijzend naar het 70-koppige parlement. Eens dat plan was geslaagd, zou de oppositie het ontslag van Lam forceren door haar begroting weg te stemmen.

Het 35+-plan was het werk van Benny Tai, een bekende jurist en een veteraan van de protestbeweging. Hij was woensdag een van de gearresteerden. Tai had afgelopen zomer, na de voorverkiezing, al gewaarschuwd dat Peking zou terugslaan. 'Iedereen moet mentaal voorbereid zijn', zei hij. Tai werd door de universiteit van Hongkong ontslagen als hoogleraar.

Schokgolf

Het is onduidelijk waarom de autoriteiten na bijna zes maanden pas in actie schoten, maar de arrestaties joegen een schokgolf door Hongkong, bleek ook uit de explosie aan berichten op sociale media. Voor veel burgers is de ongeziene omvang van de operatie een signaal dat China vastbesloten is de autonomie van de metropool de nek om te wringen.

Maya Wang, een onderzoekster van Human Rights Watch, zei dat met de arrestaties 'het laatste democratische vernislaagje' was verwijderd in de stad. 'Peking heeft voor de zoveelste keer niet geleerd van zijn fouten. Repressie wekt alleen maar weerstand op.' Bijna twee jaar geleden begon een enorme protestgolf, waaraan pas een einde kwam met de introductie van de veiligheidswet.

Die draconische wet stelt separatisme, ondermijning van de staat, terrorisme en samenzwering met buitenlandse machten strafbaar. Lam benadrukte bij de invoering dat de wet alleen gericht was tegen 'criminele activisten', maar sindsdien zijn vooral gematigde opposanten opgepakt wegens hun deelname aan vreedzame protesten. Tientallen activisten vluchtten naar het buitenland.

Amerikaanse advocaat

'De buitensporige arrestatie van prodemocratische betogers is een aanval op wie moedig strijdt voor universele rechten', tweette Antony Blinken. Hij is door de verkozen Amerikaanse president Joe Biden genomineerd als minister van Buitenlandse Zaken. Een van de arrestanten was John Clancey, een Amerikaanse mensenrechtenadvocaat in Hongkong.