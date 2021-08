Peking neemt financiële posts op sociale media in het vizier

Peking bindt de strijd aan met al wie online financiële informatie post die 'schadelijk' is voor de Chinese economie. Techreuzen als Tencent en ByteDance beloofden zaterdag meteen dat ze in de pas zullen lopen.

De machtshebbers in Peking gaven vrijdagavond een nieuwe draai aan de duimschroeven die ze op het Chinese bedrijfsleven hebben gezet . Dit keer ligt de focus op socialemediaplatformen en accounts die financiële informatie posten die de economie in een slecht daglicht plaatst.

Concreet zal de Chinese cyberwaakhond 'corrigerend' optreden tegen al wie moedwillig een 'foutieve interpretatie' geeft aan economische data of beleidsdaden van het regime, zo klonk het vrijdagavond in een statement. Ook wie 'foute' buitenlandse nieuwsartikels of commentaren post, zonder daarbij standpunt in te nemen voor China, komt in het vizier.