Peking scherpt repressie aan met arrestatie dissidente Xu

De arrestatie van een dissidente jurist is waarschijnlijk de voorbode van een nieuwe golf van repressie in China.

Xu Zhangrun had naar verluidt al enkele maanden een koffer met reservekleren aan de voordeur staan. Wegens zijn striemende kritiek op de Chinese president Xi Jinping leek een arrestatie onvermijdelijk. Dat gebeurde maandag, beweerden vrienden en collega's van de dissident hoogleraar. Zeker 20 agenten vielen zijn huis in Peking binnen, namen zijn computer en documenten in beslag en brachten hem naar een onbekende bestemming. De autoriteiten weigerden het nieuws van de arrestatie te bevestigen of te ontkennen.

Xu groeide in korte tijd uit tot een van de prominentste critici van de communistische eenpartijstaat. De rechtsgeleerde raakte in 2018 bekend met een essay waarin hij waarschuwde dat Xi met zijn autocratische machtshonger China het verkeerde pad opstuurde, naar een nieuwe verstikkende dictatuur. Het essay vond meteen zijn weg op de Chinese sociale media, tot de staatscensuur ingreep.

De corona-epidemie heeft de verrotte kern van het Chinese bewind blootgelegd. Xu Zhangrun Dissidente hoogleraar

Het regime probeerde Xu de mond te snoeren en schorste hem vorig jaar als hoogleraar aan de prestigieuze Tsinghua-universiteit in Peking. Begin dit jaar kreeg hij huisarrest. Maar Xu liet zich niet tegenhouden. In februari publiceerde hij een nieuwe aanklacht, 'Viraal alarm', waarin hij schreef dat de corona-epidemie 'de verrotte kern van het Chinese bewind heeft blootgelegd'. In juni verscheen een essaybundel bij een uitgeverij in New York.

Politieke veiligheid

De arrestatie van Xu is mogelijk de voorbode van een nieuwe ronde repressie. Uitgerekend maandag maakte een krant van de communistische partij bekend dat het regime extra aandacht gaat besteden aan 'politieke veiligheid'. Peking riep daarvoor een speciale werkgroep in het leven die 'de veiligheid van het politieke systeem moet beschermen'. Eerder dit jaar was al een organisatie op poten gezet om de sociale onrust te bestrijden die na de corona-epidemie dreigt op te duiken.

Xu was een van de dissidente stemmen die openlijk pleitte voor een moderne grondwettelijke democratie en een 'echte volksrepubliek'. Daarmee botste hij met Xi Jinping die, sinds zijn aantreden in 2012, duidelijk maakte dat hij het westerse liberale model verwierp. Dat bleek vorige week nog toen hij zijn handtekening zette onder een strenge veiligheidswet voor Hongkong. De wet geeft Peking de vrije hand om de lokale protestbeweging te kraken.

Clown zonder kleren

Ook op het vasteland draaide Xi de duimschroeven aan. In april werd een onderzoek geopend naar de bekende vastgoedtycoon Ren Zhiqiang die in een artikel Xi had afgeschilderd als een 'clown zonder kleren die nog steeds vastbesloten is keizer te spelen'. De dissident Xu Zhiyong werd dan weer formeel aangeklaagd voor 'het aanzetten tot ondermijning van het staatsgezag'. Hij had Xi in een open brief opgeroepen ontslag te nemen wegens de rampzalige aanpak van de coronacrisis.