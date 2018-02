Peking zet Fidea-eigenaar onder curatele

Volgens de toezichthouder heeft Anbang, in ons land eigenaar van Fidea en Bank Nagelmackers, 'illegale activiteiten die ernstig de solvabiliteit bedreigen'.

De Chinese verzekeringswaakhond neemt voor één jaar de controle over van verzekeringsreus Anbang Insurance.

Dat kondigt de China Insurance Regulatory Commission (CIRC) in een korte mededeling op zijn website aan. De toezichthouder zegt Anbang-topman Wu Xiaohui te vervolgen voor 'economische misdrijven' en zegt dat 'illegale activiteiten' de solvabiliteit van de verzekeraar in gevaar brengen.

Het is een mededeling die wereldwijd schokgolven zal veroorzaken. Anbang - oorspronkelijk een kleine autoverzekeraar - ging de voorbije jaren onder aanvoering van Xiaohui, een zelfverklaarde 'Chinese Warren Buffett', wereldwijd op overnamejacht. In België namen de Chinezen eerst de verzekeraar Fidea en Delta Lloyd Bank - later omgedoopt tot Bank Nagelmackers - over.

Maar dat is klein bier vergeleken met de bedragen die Xiaohui elders in de wereld neertelde.

In Nederland betaalde Anbang miljarden voor de overname van verzekeraar Vivat - het vroegere SNS Reaal - en een grote hypotheekportefeuille van Rabobank, in de Verenigde Staten telden de Chinezen 2 miljard dollar neer voor het iconische Waldorf Astoria hotel in New York en 6,5 miljard dollar voor de hotelportefeuille van private-equityreus Blackstone.

Er zijn steeds twijfels geweest hoe Anbang - geen overheidsbedrijf, maar ook geen beursgenoteerd bedrijf met duidelijke financiële rekeningen - die deals precies financierde. Vorige zomer ontkende CIRC nog bij aanzwellende geruchten over de wankele financiële gezondheid van de verzekeraar dat Anbang zijn buitenlandse activa van de hand moest doen.

'Buffett met een turbo'

De maatregel tegen Anbang kadert in de anti-corruptiecampagne van president Xi Jinping. Peking is ook bezorgd om het beleggersgeld van duizenden Chinezen spaarders.

De meeste Chinese verzekeraars werken anders dan westerse, in die zin dat klanten geen jaarlijkse premie betalen. Ze beginnen met een grotere som, om dan jaren niets te betalen. Dat verklaart mede waarom Wu in zo'n korte tijd zo wild met geld kon strooien. Het Chinese verzekeringsmodel maakte van hem een soort Buffett met een turbo op. De mededeling van vrijdag maakt duidelijk dat die turbo nu is gecrasht.