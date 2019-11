Peperduur varkensvlees jaagt Peking schrik aan

Door de Afrikaanse varkenspest kampt China met enorme tekorten aan varkensvlees, ’s lands favoriete voedsel. Peking zet alle zeilen bij om een revolte over het dure vlees te vermijden.

Varkens kweken die tot 500 kilogram wegen en de omvang hebben van een ijsbeer. Het is een van de manieren waarop de Chinezen de impact van de verwoestende Afrikaanse varkenspest proberen te temperen. De epidemie, die onschadelijk is voor de mens, houdt sinds de zomer van 2018 stevig huis in Azië. En als grootste varkensproducent is China - waar ruim de helft van alle varkens ter wereld wordt gekweekt - het zwaarst getroffen.

De prijs van varkensvlees in China is in een jaar tijd ruim verdubbeld.

Massale slachtingen hebben de varkensstapel ruim gehalveerd tot minder dan 200 miljoen stuks, becijferden experts van Rabobank International. De Chinese autoriteiten zijn wat voorzichtiger in hun raming van de ravage. Het ministerie van Landbouw maakte gisteren gewag van een krimp met 40 procent in een jaar. Rabobank International waarschuwde dat het tot 2025 zal duren vooraleer de Chinese varkenssector is hersteld van de epidemie.

Door de plaag is het populaire varkensvlees even schaars als duur geworden. Volgens de jongste cijfers kostte het in oktober ruim dubbel zoveel als een jaar eerder. De forse prijsstijging woog zwaar op de inflatie, die vorige maand versnelde tot 3,8 procent, het hoogste peil sinds begin 2012. De ontsporing deed in bij de machthebbers in Peking het alarm op rood springen. Duurder basisvoedsel kan al snel uitmonden in sociale onrust, is de vrees.

Reserve

Omdat varkensvlees zo’n cruciaal deel is van het dagelijkse dieet van de doorsnee-Chinees houdt de regering er een strategische reserve op na. De afgelopen maanden gaf ze geregeld een deel van de voorraad vrij om oproer te verhinderen. Vicepremier Hu Chunhua coördineert het crisisbeleid. Hij waarschuwde onlangs dat de noodsituatie nog zeker tot de zomer van volgend jaar zal aanhouden.

Hu riep de varkensboeren op vaart te zetten achter het herstel van de productie. Zij zetten voorlopig vooral in op het kweken van zwaardere beesten; het gemiddelde gewicht van een slachtrijp varken steeg van 110 naar 140 kilo. In het diepe zuiden van China vond het persagentschap Bloomberg een boer die varkens tot 500 kilogram kweekt. Een beest zou meer dan 10.000 yuan (zo’n 1.300 euro) opleveren, meer dan drie keer het lokale maandinkomen.

China kijkt volgens vicepremier Hu dit jaar aan tegen een tekort van 10 miljoen ton varkensvlees, wat meer is dan wereldwijd op de markt beschikbaar is. Toch schroefde het land de invoer fors op, tot 3 miljoen ton dit jaar. Het jaar voordien importeerde Peking nog 1,2 miljoen ton. Europese varkensboeren deden gouden zaken. Behalve de Belgische. Omdat ook hier de Afrikaanse varkenspest is vastgesteld, houden de Chinezen hun grenzen dicht voor Belgisch vlees.

Prijsstijgingen

De Chinezen kunnen het tekort aan varkensvlees ook opvangen door over te schakelen naar andere producten. Die transitie verloopt niet heel vlot, maar toch zit de consumptie van rund- en lamsvlees, kip en vis in de lift. Dat betekent ook dat de prijzen van die alternatieven ook flink zijn gestegen. Kip was in oktober 66 procent duurder dan een jaar eerder; rundvlees kostte een vijfde meer.