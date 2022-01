Perfecte omikronstorm dreigt voor Chinese Winterspelen...

Nu de Chinese havenstad Tianjin in de ban van de omikronvariant raakt, dreigen de Olympische Winterspelen in de problemen te komen. Het is alle hens aan dek om uitbraken te vermijden, zonder de cruciale wereldhaven in de problemen te brengen.

Hoogspanning in China, nu de omikronvariant van het coronavirus opgedoken is in Tianjin, een miljoenenstad op 150 kilometer van de hoofdstad Peking. Dit weekend werden de eerste lokale gevallen geïdentificeerd, en intussen staat de teller op meer dan 20 gevallen.

Lees meer analyse China staat stilaan alleen met snoeiharde coronastrategie

Met het strenge zerocovidbeleid als leitmotiv trok de Chinese overheid meteen aan de handrem. Een lockdown voor een deel van de bevolking werd afgekondigd, de scholen gingen dicht, het verlaten van Tianjin zonder geldige reden wordt ontmoedigd en een massale testactie ging van start. De bedoeling is om alle 14 miljoen inwoners in twee dagen tijd aan een coronatest te onderwerpen.

De timing voor de uitbraak is allesbehalve ideaal. Niet alleen doet het aankomende Chinees Nieuwjaar (1 februari) heel wat reisverkeer van Chinezen op familiebezoek ontstaan - een brandversneller voor de omikronvariant -, ook gaan de Olympische Winterspelen op 4 februari van start. Tianjin ligt op amper een halfuur treinen van de hoofdstad Peking en nabij de provincie Hebei, waar het grootste deel van de wintersportcompetitie plaatsvindt.

Het enige wat Peking kan doen, is leren uit de ervaringen met de Zomerspelen in Tokio. Jin Dongyan Universiteit van Hongkong

De overheid haalt nu alles uit de kast om Peking te vrijwaren van de omikronvariant. Na een inderhaast bijeengeroepen videoconferentie kondigde Li Hongzhong, de lokale chef van de Communistische Partij, aan dat hij 'vastberaden maatregelen' zou nemen. De verkoop van treintickets tussen de steden werd stilgelegd, een heleboel vluchten werden geannuleerd en er zijn nieuwe coronaregels in voege. Wie de stad nog wil verlaten, moet een negatieve coronatest van minder dan 48 uur oud voorleggen.

100.000 pendelaars Tussen Peking en Tianjin pendelen dagelijks meer dan 100.000 werkende Chinezen.

IJdele hoop, stellen experts. Niet het minst omdat er dagelijks meer dan 100.000 werkende Chinezen pendelen tussen de twee grootsteden. 'Het is onmogelijk om het aantal gevallen naar nul terug te brengen, omdat de ene lokale uitbraak na de andere de kop opsteekt', zegt Jin Dongyan, viroloog aan de Universiteit van Hongkong, aan de Amerikaanse omroep CNN. 'Het enige wat Peking kan doen, is leren uit de ervaringen met de Zomerspelen in Tokio.' Die vonden achter gesloten deuren plaats terwijl Japan in volle sanitaire noodtoestand verkeerde.

Lockdown

Toch heeft Peking nog een wapen achter de hand. Hoewel de coronaregels in Tianjin al behoorlijk streng zijn, gaat het nog niet om een lockdown waarbij iedereen verplicht thuis moet blijven. In Xi'an en Yuzhou, twee andere grootsteden, leidde die ingreep al tot voedseltekorten. De overheid wil een gelijkaardige lockdown in de economische hub Tianjin vermijden. Niet alleen bevinden de cruciale olie- en gasterminals zich in de regio, ook de vliegtuigbouwer Airbus beschikt er over een fabriek en het technologiebedrijf Tencent heeft er een belangrijk datacenter.

Al is het voornamelijk zeehaven van Tianjin, waar de overslag in 2021 met 13 procent aangroeide tot meer dan 20 miljoen containers, die in de kijker loopt. Draconische coronamaatregelen in havensteden leidden al meer dan eens tot verstoringen in de aanvoerketen, met een zware mismatch tussen vraag en aanbod tot gevolg. Het illustreert waarom 'de haven van Peking' het best gespaard blijft.

Lees meer Logistieke machine komt schokkend en puffend weer op gang