Piek in Chinese corona-besmettingen

14.800 nieuwe gevallen in 24 uur in het epicentrum zouden vooral te wijten zijn aan een ruimere, snellere diagnose.

Het bestuur van de Chinese provincie Hubei, het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus (officieel Covid-19), meldt donderdag dat het dodental er de voorbije 24 uur opliep tot 242, een record op één dag. In diezelfde tijdsspanne kwamen er ook 14.840 nieuwe besmettingen bij.

Die piek zou vooral te verklaren zijn door een bredere vorm van diagnose. Door een tekort aan gespecialiseerde testkits, die ook dagen in beslag nemen om te verwerken, en het grote aantal zieken zouden artsen nu ook de diagnose mogen stellen enkel op basis van klachten van de patiënt, via snellere CT-scans.

Onvoldoende gerapporteerd

De aanhoudende kritiek heeft in China ook politieke gevolgen. Peking slachtoffert nog eens twee lokale topambtenaren in Hubei omdat ze de crisis slecht zouden aangepakt hebben, raakte donderdag bekend.

EU-ministers vergaderen

Er bezweken al 1.357 mensen aan de longaandoening, meer dan aan het SARS-virus - een ander lid van de corona-familie - in 2002 en 2003. De EU-ministers van Volksgezondheid buigen zich donderdag tijdens een speciale vergadering in Brussel over het nieuwe coronavirus. Wereldwijd zijn meer dan 60.000 mensen besmet.