Poetin krijgt uitzicht op verlengd verblijf in Kremlin

De Russen konden de voorbije week naar de stembus voor een referendum over een grondwetswijziging. Die was begin dit jaar op het getouw gezet door het parlement, in een strakke regie van het Kremlin. De voornaamste aanpassing was bedoeld om Vladimir Poetin langer aan de macht te houden. Nu is de president zogezegd aan zijn laatste termijn bezig, die in 2024 eindigt. Maar met de nieuwe grondwet kan hij er nog twee termijn bovenop doen, waardoor hij pas in 2036, op zijn 83ste, met pensioen zou gaan.