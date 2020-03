Poetin waarschuwt Russen voor uitbraak corona-epidemie

In een opmerkelijke televisietoespraak waarschuwde de Russische president Poetin zijn landgenoten woensdag voor de aanstormende corona-epidemie. 'Alleen al door de omvang van het land is het onmogelijk de verspreiding van het virus tegen te houden', zei hij. In een adem kondigde hij een reeks maatregelen aan om de impact te verzachten.