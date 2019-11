Politie Hongkong dreigt met scherp te schieten als betogers dodelijke wapens inzetten

De politie in Hongkong heeft in de nacht van zondag op maandag gewaarschuwd dat ze echte kogels zal inzetten als de demonstranten dodelijke wapens gebruiken.

De waarschuwing van de politie komt er nadat een agent zondag een pijl in het been had gekregen bij de rellen nabij de Polytechnische Universiteit, die bezet wordt door de tegenstanders van de regering. Volgens de politie gebruikten de demonstranten ook katapulten en molotovcocktails.

Minimaal geweld

'Als ze die gevaarlijke acties blijven voortzetten, kunnen we niet anders dan overgaan tot minimaal geweld, inclusief het gebruik van echte kogels', zegt Louis Lau, de woordvoerder van de politie, in een video die via Facebook werd verspreid. Tot nu toe zette de politie vooral traangas en waterkanonnen in tegen de betogers.