Politie arresteert betogers in Hongkong

Honderden betogers zijn zondagnamiddag afgezakt naar het centrum van Hongkong om er te protesteren tegen de plannen van Peking om een veiligheidswet in te voeren voor de stadstaat. China wil in de toekomst eigen veiligheidsdiensten ‘wanneer dat nodig is’ vestigen in Hongkong en die daar ook kunnen inzetten. Er is daarnaast sprake van een verbod op separatistische en subversieve activiteit in Hongkong, alsook op buitenlandse inmenging en terrorisme.